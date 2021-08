Arteta pense qu’il existe une relation entre les objectifs d’Aubameyang et le retour du public

26/08/2021

Le à 17:59 CEST

Mikel Arteta respire soulagé et calme, au moins jusqu’à samedi prochain. Arsenal a battu West Bromwich Albion mercredi 0-6 au deuxième tour de la Coupe Carabao et sa star, Pierre Emerick Aubameyang, a inscrit un triplé. L’entraîneur espagnol a souligné à la fin du match que le retour du public dans les stades est directement lié à la performance de son attaquant., assurant que “Auba est un personnage heureux et a besoin de cette connexion avec les fans, donc les retrouver est très positif pour lui.”

Bien que la réunion ait été en tant que visiteur, L’atmosphère à The Hawthorns a fait revivre l’une de ces soirées de football pré-pandémiques et des footballeurs comme Aubameyang, qui ont besoin de ressentir cette atmosphère, en ont énormément bénéficié.. Après deux défaites lors des deux premiers matches de championnat, au cours desquelles les Gunners n’ont pas pu percer le but adverse, un 0-6 est un excellent résultat pour affronter le choc de samedi prochain contre Manchester City de Pep Guardiola.

Arteta a assuré que “ce résultat nous donnera beaucoup de confiance” et a souligné le rôle de ses acteurs importants. “J’ai dit que le leadership et les solutions pour gagner des matchs devaient venir des joueurs plus âgés et c’était un bon exemple.”

Pour sa part, Aubameyang était confiant et très satisfait d’avoir réalisé un tour du chapeau de plus dans sa carrière. « Nous avons connu un début de saison difficile, mais l’engagement des joueurs a toujours été là et cela peut nous donner quelque chose pour renforcer notre confiance. Chaque triplé est spécial pour moi. Je garde toutes les balles de jeu pour mes enfants et je vais essayer de faire signer celui-ci par tous les joueurs. »