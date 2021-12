Arteta pense qu’une « œuvre d’art » prouve les progrès d’Arsenal mais reste silencieux sur les rebelles

Mikel Arteta était ravi de la performance d’Arsenal en battant Southampton mais a refusé de divulguer la raison pour laquelle Pierre-Emerick Aubameyang a été omis.

Les Gunners cherchaient à riposter après trois défaites en quatre sorties de haut niveau. Mais ils étaient paralysés avant qu’un ballon ne soit botté comme Aubameyang l’était pas dans l’équipe de la journée. Il a été exclu de la fête en raison d’un manquement à la discipline non spécifié, selon des informations selon lesquelles il aurait raté la séance d’entraînement de vendredi.

Et les Londoniens du nord ont terminé deuxième au début du match alors que les Saints se sont taillé quelques occasions. Mais un moment d’éclat a renversé la vapeur.

Alexandre Lacazette a terminé un mouvement de balayage impliquant 16 passes pour donner l’avantage aux hôtes. Ils menaient 2-0 à la pause alors que Martin Odegaard en a attrapé un autre à la 27e minute.

Gabriel a complété le score juste après l’heure de jeu et Arteta a salué la façon dont ses charges ont réagi aux pertes récentes.

« Je suis très heureux. Après une période difficile, nous avons eu deux défaites où je ne pense pas que nous méritions de perdre les matchs, mais nous l’avons fait », a-t-il déclaré à BBC Sport. « Nous avons commencé le match un peu nerveux, on pouvait dire que nous avions encore ce sentiment, mais nous avons terminé fort. »

Et l’Espagnol a salué la façon dont son équipe s’est combinée pour marquer le premier but.

« C’était [a ‘piece of art’] – c’est notre identité, la façon dont nous voulons jouer, ce n’est pas possible de marquer tous les buts comme ça. Mais c’est la direction que nous voulons prendre », a-t-il ajouté.

« Je suis très heureux. C’est une contribution de tout le jeu, ce qui est requis à chaque instant et puis l’exécution et c’est ce qui nous a un peu manqué, car l’intention est là, c’est juste de le faire de manière plus cohérente.

Arteta discret sur Aubameyang

Les nouvelles sur l’omission d’Aubameyang ont dominé les discussions d’avant-match. L’international gabonais a également fait seulement une apparition contre Everton lundi.

Mais le directeur a refusé de divulguer des détails spécifiques sur ce qui s’était passé avec l’Africain.

« Il a commis une faute disciplinaire, cela s’applique à tout le monde. C’est un non-négociable et quand cela arrive, il est hors de l’équipe », a-t-il poursuivi. « Quoi qu’il se passe dans le vestiaire, je ne peux pas partager. Je suis désolé. Je vous dis la raison, je ne peux pas mentir, c’était ça, c’est là où j’en suis.

« De mon côté, je ne ferai jamais [say what the breach was.] »

