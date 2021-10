Mikel Arteta a pris une « décision finale » sur l’avenir de deux stars qui les verront quitter Arsenal pour de bon, bien qu’ils pourraient rapidement être suivis par trois autres par la porte de sortie, selon un rapport.

Arsenal a renforcé son équipe avec six nouveaux visages tous âgés de moins de 24 ans cet été. Cependant, déplacer les étoiles actuelles dans l’autre sens sur des accords permanents s’est avéré une tâche plus délicate.

Alors que Willian et David Luiz sont partis en tant qu’agents libres et qu’une multitude de stars ont accepté des accords de prêt, seul Joe Willock a été vendu de manière permanente.

Cela a gonflé l’équipe des Gunners et le Daily Express affirme qu’Arsenal a décidé de rompre les liens avec deux stars.

Citant Football London, ils affirment que Matteo Guendouzi est très peu susceptible de revenir de son prêt à Marseille.

Le milieu de terrain combatif, 22 ans, impressionne en prêt en Ligue 1. Cependant, les signatures de Thomas Partey et Albert Sambi Lokonga, combinées à la présence de Granit Xhaka, garantissent qu’il n’y a pas de place pour le Français.

Le contrat de Guendouzi expire à la fin de la campagne en cours. Néanmoins, l’État de sortie Arsenal devrait recevoir 9,5 millions de livres sterling de l’obligation d’achat de Marseille à la fin de la saison.

C’est une histoire similaire pour le défenseur Konstantinos Mavropanos. L’international grec a vu son prêt à Stuttgart prolongé pour une deuxième année cette saison.

Lui non plus n’a aucune voie dans les plans d’Arteta après les arrivées estivales de Ben White et Takehiro Tomiyasu.

En tant que tel, son séjour temporaire en Allemagne deviendra permanent à hauteur de 2,5 millions de livres sterling à la fin de la saison – en supposant que Stuttgart évite la relégation.

Arsenal est donc en mesure de récupérer environ 12 millions de livres sterling, bien que trois autres ventes pourraient bientôt suivre.

L’article révèle que l’avenir d’Hector Bellerin, Lucas Torreira et William Saliba est en suspens.

Le trio est actuellement prêté respectivement au Real Betis, à la Fiorentina et à Marseille. La Fiorentina détiendrait une option de 12,8 millions de livres sterling pour rendre le séjour de Torreira permanent, tandis que Bellerin et Saliba seraient en baisse s’ils devaient retourner dans le nord de Londres.

Trois clubs en lice pour signer Paul Pogba de Man Utd

Le mouvement d’Arsenal pour l’ancien favori obtient le soutien

Pendant ce temps, l’ancien joueur de Liverpool, Steve McManaman, pense qu’Arsenal devrait appuyer sur la gâchette de l’accord Alex Oxlade-Chamberlain, car il vaut « sans aucun doute » 35 millions de livres sterling.

Bien qu’il soit entravé par des blessures, Steve McManaman pense qu’un accord pour l’Anglais serait une évidence. Oxlade-Chamberlain a établi des liens provisoires avec les Gunners avec un temps de jeu de plus en plus difficile à trouver à Anfield.

« Je pense qu’Alex Oxlade-Chamberlain vaut facilement l’argent », a-t-il déclaré via football.london.

«Il a eu cette grave blessure pour Liverpool il y a quelques années contre la Roma et il a été absent pendant longtemps. Mais parfois cela arrive. Depuis, il est en pleine forme. Il est venu contre Watford et a joué.

Liverpool veut apparemment 35 millions de livres sterling pour Oxlade-Chamberlain – le même chiffre qu’ils ont déboursé en 2017. McManaman estime que c’est un montant raisonnable pour le milieu de terrain.

« S’il veut partir et jouer au football en équipe première, cela dépend entièrement de lui. La question est, vaut-il ce genre d’argent? Et la réponse est oui, sans aucun doute », a conclu McManaman.

LIRE LA SUITE: Newcastle juge le raid d’Arsenal de janvier « réaliste », bien qu’il fasse face au duel de West Ham