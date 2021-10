Arteta “préoccupé” identifie les facteurs clés qui ont coûté à Arsenal contre Brighton

Mikel Arteta a admis qu’Arsenal n’avait pas fait assez pour battre Brighton lors de leur match nul 0-0 et l’attribuait à leur mauvaise prise de décision.

Arsenal a eu un peu de chance de repartir avec un point dans un match difficile au stade Amex. Contre un adversaire plus clinique, ils auraient très bien pu retourner dans le nord de Londres après avoir subi une lourde défaite. En fin de compte, ils ont réussi à gagner un point.

Brighton était la meilleure équipe, cependant, et a par conséquent mis fin à la séquence de quatre victoires consécutives dans toutes les compétitions qui a mis Arteta en lice pour le prix du manager du mois pour septembre.

Le patron des Gunners a accepté le résultat du match, ce qui rappelait à point nommé qu’ils étaient toujours en cours de réalisation.

Arteta a déclaré à Match of the Day : « En première mi-temps, nous avons eu du mal à dominer le match. Ils proposaient un jeu vraiment agressif, nous avons eu du mal à casser la presse et cela nous a posé des problèmes car il y avait beaucoup de transitions et de situations en tête-à-tête que nous ne pouvions pas gérer.

«Nous nous sommes un peu améliorés en seconde période et avons eu quelques situations ouvertes qui auraient pu être de grandes chances.

« Nous avons réussi à marquer un point aujourd’hui parce que nous avons très bien défendu les 15-20 derniers mètres du terrain. Je pense que pour le reste, il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer. »

Précisant ce qui n’allait pas, il a poursuivi : « J’étais plus préoccupé par la façon dont nous avons joué.

« Nous n’avons pas pris assez de bonnes décisions. Chaque fois qu’il y avait un duel où nous pouvions échapper à la pression et attaquer des espaces ouverts, nous échouions et contre cette structure, nous devions faire mieux.

Arteta admet qu’Arsenal ne méritait pas la victoire

Dans cet esprit, ils ont été incapables de faire beaucoup d’occasions. En fait, les deux camps n’ont réussi que deux tirs sur des cibles chacun.

Arteta pensait que son équipe n’avait pas eu de chance avec l’un d’entre eux, mais cela ne voulait pas dire qu’ils méritaient un résultat différent.

Il a dit: “[Pierre-Emerick Aubameyang’s header] était probablement la seule situation ouverte en première mi-temps, et nous n’avons pas eu de chance de ne pas le marquer.

« Je ne pense pas que nous méritions de gagner le match. Nous devons prendre le tirage au sort avec les performances que nous avons eues aujourd’hui et nous améliorer. »

Cela dit, il y avait un point positif à prendre avec le maintien d’une autre feuille blanche. Aaron Ramsdale a fait quelques interventions importantes dans le but dans les derniers stades.

Depuis la dernière pause internationale, Arsenal a gardé quatre cages blanches en cinq matchs, ce dont Arteta est satisfait.

Il a déclaré à propos de leur forme : « Nous avons encaissé un but lors des cinq derniers matchs, ce qui est vraiment positif. C’est un bloc de matchs vraiment positif qui nous a aidés à changer la situation.

« Nous pouvons maintenant nous concentrer sur les choses que nous faisons bien et travailler sur celles que nous devons améliorer. »

