Arteta réaffirme la punition d’Aubameyang

22/12/2021 à 17:36 CET

Suivre le conflit Arteta-Aubameyang dans le Arsenal, l’entraîneur des ‘Gunners’ a confirmé que l’attaquant gabonais n’avait participé à aucune minute car la peine est maintenue après un différend disciplinaire à Aubameyang.

Aubameyang a été complètement retiré de l’équipe par décision d’un Mikel Arteta qui est clair qu’il gardera la punition sur le joueur. gabonais il était absent un jour de plus que prévu en voyage autorisé pour rendre visite à sa mère en France. C’est à partir de ce moment que l’entraîneur a condamné le joueur et il n’a plus remis les pieds sur un terrain.

Aubameyang, absent jusqu’à nouvel ordre

Mardi dernier, Arsenal a affronté le Sunderland dans la Coupe Carabao, dans un match où l’attaquant africain n’était pas là non plus. Arteta a de nouveau été interrogé sur le sujet et c’était clair : « Nous continuons dans la ligne que nous avons décidée à l’époque. Il ne sera pas non plus disponible aujourd’hui. » L’entraîneur espagnol avait précédemment signé que ce qui s’était passé avec Aubameyang allait au-delà du simple sport : « C’était un problème de discipline. C’est pourquoi il est hors de l’équipe pour le moment. »

Aubameyang a rejoint Arsenal en 2018 en tant que star qui n’a pas déçu, l’ancien joueur de Dortmund a ajouté 91 buts et 21 passes en 163 matchs disputé avec l’équipe « canonnier ». Bien que dans la campagne actuelle, il ait considérablement réduit ses avantages, marquant 4 buts en 14 matchs.