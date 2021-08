Arteta révèle des positions différentes pour trois sorties d’Arsenal après avoir nié un indice

Mikel Arteta a fourni différentes mises à jour pour Pierre-Emerick Aubameyang, Willian et Sead Kolasinac en ce qui concerne leur avenir à Arsenal.

Arsenal est revenu sur la bonne voie avec une victoire 6-0 sur West Brom lors de la Coupe Carabao mercredi, lorsque Aubameyang a marqué un triplé. Sans régler tous leurs problèmes, c’était au moins un pas dans la bonne direction.

Le résultat est arrivé au milieu de ce qui sera une semaine chargée pour Arsenal, avec un affrontement en Premier League contre Manchester City à l’horizon et la date limite de transfert approchant.

Sur ce dernier front, Arteta a confirmé après le match que « certaines sorties sont prévues » dans les jours à venir. Cependant, on ne sait pas exactement de qui ils peuvent se débarrasser.

Le buteur du triplé Aubameyang a été lié à une sortie un an seulement après avoir signé un énorme nouveau contrat, en raison de son retour décevant depuis. Mais il a rappelé de quoi il est capable mercredi, et lors de sa conférence de presse d’avant-match un jour plus tard avant le match contre City, Arteta a réitéré: “Pierre-Emerick Aubameyang est notre joueur et il restera ici.”

Un attaquant qui semble plus susceptible de partir, cependant, est Willian. Le Brésilien n’a pas participé au match de la Coupe EFL et n’a pas répondu aux attentes la saison dernière. Au cours des dernières 24 heures, il a été lié à l’AC Milan, suite aux récentes rumeurs d’un retour aux Corinthiens.

Arteta a fourni une mise à jour jeudi, révélant: «Nous avons des conversations avec lui et l’agent. Nous évaluons la position dans laquelle nous nous trouvons.

Le manager a ensuite donné une réponse vague à une question sur Sead Kolasinac, un autre joueur qui pourrait risquer un transfert à l’extérieur.

L’arrière gauche a passé la deuxième partie de la saison dernière en prêt avec Schalke, son ancien club. Mais il est à nouveau un joueur d’Arsenal maintenant et a commencé la victoire de West Brom.

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait qu’il restait, Arteta a répondu: “Non, c’est une indication de chaque joueur qui est avec nous qui s’entraîne et se comporte comme Sead, nous voulons être justes et leur donner des opportunités.”

Sur leur activité de transfert restante plus large, Arteta a conclu : « Nous ne savons pas. Nous avons déjà fait beaucoup de choses. Des tenants et aboutissants, c’est beaucoup.

« Je pense que c’est 16, 17 deals au total, avec quelques renouvellements, et il y a encore des choses à faire ces derniers jours car il y a encore des points d’interrogation et des deals qui peuvent arriver. On verra.”

La conférence de presse d’Arteta comprend un aperçu de Man City

Malgré le retour en forme des Hawthorns, Arsenal fait face à une tâche difficile pour prendre son élan. Les champions de Manchester City sont les prochains en Premier League.

Arteta retournera dans le club où il a aidé Pep Guardiola samedi, visant les premiers points – ou au moins les buts – d’Arsenal de la campagne de championnat. City, en revanche, en a gagné un et en a perdu un jusqu’à présent.

Toujours un adversaire coriace, les hôtes seront les favoris du match, d’autant plus qu’Arsenal fait toujours face à de nombreuses absences.

Arteta a confirmé: «Eh bien de COVID, nous avons toujours Ben [White] sorti, Alex Runarsson qui a été sorti. Le reste des joueurs absents sont des blessures et des blessures à long terme que nous ne les avons pas encore récupérés. »

De plus, Bukayo Saka a subi un revers après le match de West Brom, au cours duquel il a marqué l’un des buts.

Arteta a déclaré: «Il boitait après le match. Nous verrons comment ce genou réagit, mais il a eu un coup ouais.

Un autre joueur qui a été mis à l’écart est Gabriel Magalhaes. Arteta n’a pas encore décidé s’il pouvait revenir ce week-end.

“Il se rapproche; il a eu quelques séances avec l’équipe. Nous ne savons pas, voyons comment il est.

