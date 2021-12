Arteta s’ouvre sur les raisons honnêtes de la décision « douloureuse » d’Aubameyang

Mikel Arteta a admis que cela lui faisait mal de retirer Pierre-Emerick Aubameyang du poste de capitaine d’Arsenal, mais a déclaré que la transparence était importante et que l’attaquant n’avait pas rempli toutes ses fonctions.

Après un autre manquement disciplinaire, Arsenal a déchu Aubameyang de son poste de capitaine avec une annonce mardi. Il ne faisait pas partie de leur équipe de la dernière journée et ne sera pas non plus dans la prochaine.

La violation serait liée à ses horaires de déplacements ayant un impact sur les protocoles Covid-19 du club. Ce n’est pas la première fois qu’une telle affaire est révélée.

Désormais, l’avenir d’Aubameyang est incertain. Ce qui est clair, c’est qu’il n’est plus le capitaine d’Arsenal.

Le manager Arteta dit que ça fait mal d’avoir pris la décision. Mais il a admis que c’était nécessaire.

Il n’a pas été en mesure de confirmer si l’international gabonais rejouera un jour pour le club, seulement qu’il est hors de l’équipe « pour l’instant ». Mais il s’en tient à la décision « douloureuse ».

« Ce que je peux dire maintenant, c’est que la décision que nous avons prise est vraiment douloureuse, et c’est toujours comme ça et il faut un peu de temps pour guérir. Donc pour l’instant, il n’est pas impliqué dans l’équipe », a déclaré Arteta.

«Depuis que je suis ici (ma relation avec lui a été) vraiment, vraiment bonne. C’est pourquoi c’est douloureux.

«Quand nous avons dû prendre cette décision, c’était parce que c’était la bonne pour défendre les intérêts du club de football.

« C’est une situation vraiment particulière, d’abord avec l’importance que le joueur a au club, avec son rôle, avec la relation que j’ai avec lui.

«Mais malheureusement, c’est la situation que nous avons et nous devons y faire face.

«Nous avons pris cette décision sur la base de certains moments où il n’a pas rempli ses fonctions, et c’est tout.

« Cette attente et cet engagement dont nous avons besoin de la part de chaque joueur, c’est à un niveau différent. C’est pourquoi nous avons été obligés de prendre cette décision.

« Je pense que ce club et ses membres, et chaque supporter ont besoin de transparence – qu’ils soient d’accord ou non – pour savoir ce qui s’est passé, et (pour qu’on leur dise) la vérité et pourquoi nous avons pris cette décision. »

Arteta prend du temps sur sa décision de capitaine

Aubameyang est le deuxième capitaine consécutif à perdre le brassard d’Arsenal sans quitter le club. Le prédécesseur Granit Xhaka a perdu le rôle après avoir fait un geste vers une foule huée à la maison en 2019.

Arsenal n’a pas encore confirmé qui pourrait être son prochain capitaine. Ils ont un groupe de direction – y compris Xhaka – pour partager les responsabilités pour le moment.

« C’est une situation vraiment désagréable et ce n’est pas le moment de prendre une décision irréfléchie », a déclaré Arteta.

« Ce groupe de direction est vraiment fort. C’est celui qui communique avec moi-même et le staff technique et avec le club d’une manière vraiment forte et claire et nous allons continuer ainsi.

« C’est l’une des décisions que nous prenons, pour améliorer un peu ce groupe et essayer de les éduquer et d’essayer d’obtenir les bons commentaires tout le temps et de renforcer la confiance et une culture forte autour du club.

« Cela fonctionne très bien, nous continuerons donc à le faire. »

Arteta s’exprimait en vue du match d’Arsenal contre ses homologues européens et son rival londonien West Ham mercredi. Ils n’ont aucun nouveau problème de sélection avant le match.

