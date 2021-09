Arteta sursis alors qu’Aubameyang met fin à la sécheresse des buts d’Arsenal dans le cuir chevelu de Norwich

in

Pierre-Emerick Aubameyang a marqué le premier but d’Arsenal en championnat de la saison lors d’une victoire 1-0 sur Norwich pour obtenir ses premiers points et lever une partie de la pression sur le manager Mikel Arteta.

L’avenir d’Arteta au club a été remis en question après un début sans victoire et trois défaites successives. Et, dans cet esprit, l’Espagnol a apporté sept changements à son onze de départ.

Aaron Ramsdale et Takehiro Tomiyasu ont fait leurs débuts, avec Ben White et Gabriel étaient ensemble au centre pour la première fois. Ainsley Maitland-Niles a fait un départ surprise au milieu de terrain, avec Nicolas Pepe, Aubameyang et Bukayo Saka en attaque.

Le chef des Canaries, Daniel Farke, a laissé tomber Ben Gibson, Todd Cantwell et Billy Gilmour sur le banc. Andrew Omobamidele a fait ses débuts en Premier League au poste d’arrière central tandis que son compatriote Christos Tzolis, 19 ans, a également fait ses débuts pour les East Anglians.

Les hôtes ont commencé brillamment, avec la frappe à distance de Tomiyasu bloquée par Grant Hanley. Les visiteurs se sont à peine aventurés hors de leur moitié de terrain dans les 10 premières minutes.

Mais il y avait des signes avant-coureurs lorsque Tzolis s’est enfui sur toute la ligne. Cependant, il n’y avait aucun joueur de Norwich dans la surface pour mettre la fin de son centre.

Opérationnel! #ARSNOR – Arsenal (@Arsenal) 11 septembre 2021

Albert Sambi Lokonga a été le premier Gunner à tester le gardien canarien Tim Krul. Le tir du Belge de l’extérieur de la surface a été bien tenu par l’ancien joueur de Newcastle après un excellent travail de Martin Odegaard.

Norwich aurait peut-être pris les devants à la 16e minute, mais la tête de Kenny McLean a fait une boucle large avec Ramsdale enraciné au point. Aubameyang semblait parfois dépourvu de confiance et trouvait Krul trop bon lorsqu’il était joué en 20 minutes.

La netteté du début semblait s’épuiser pour les Londoniens du nord. Et la mi-temps s’est terminée sur un tir rauque de Tomiyasu bien sauvé par Krul.

Soulagement alors qu’Arsenal est opérationnel



Les fidèles des Gunners sont entrés dans la pause de la mi-temps sans être témoin d’un but en championnat cette saison. Leurs héros ont fait un début encourageant après la pause.

Mais ils ont toujours eu du mal à obtenir un tir significatif au but. Maintes et maintes fois, un bon jeu de construction a été gâché par une dernière balle errante.

Cependant, juste avant l’heure de jeu, Aubameyang et Saka se sont combinés bien avant que ce dernier ne parvienne à appuyer sur la gâchette. Omobamidele a bloqué l’effort de l’Anglais alors qu’il se dirigeait vers le coin.

Une minute plus tard, Aubameyang a trouvé Pepe, mais une fois de plus, un corps de Norwich a bloqué le chemin du but.

L’équipe locale a continué à faire pression sur Norwich et a finalement été récompensée à la 66e minute. Le soulagement autour des Emirats était tangible alors qu’Aubameyang a marqué le premier but d’Arsenal en championnat de la campagne.

LE BUTEUR DE L’ARSENAL, NO 14… PIERRE-EMERICK AUUUUUUUBAMEYANG ! ⚡️#ARSNOR 1-0 🟡 pic.twitter.com/yc8oXAnNyv – Arsenal (@Arsenal) 11 septembre 2021

L’effort initial de Pepe est revenu du poteau avant qu’il ne dirige le ballon vers la ligne. Aubameyang l’a aidé à rentrer et, après la confirmation de VAR, les célébrations ont pu commencer.

Les supporters locaux ont commencé à chanter «nous restons debout», mais ont rapidement eu le cœur en bouche après un appel de pénalité de Norwich. Brandon Williams est tombé dans la surface sous un défi pour Pepe mais l’arbitre a correctement agité le jeu.

Le jeu a continué à aller et venir. Mais il semblait que les hommes d’Arteta étaient heureux de s’accrocher pour un triomphe 1-0 et trois points inestimables.

A la 83e minute, les hommes en rouge auraient dû se mettre à l’aise mais Aubameyang a tiré droit sur Krul. Deux minutes plus tard, Cédric tentait sa chance à 25 mètres mais cette fois le gardien néerlandais n’était pas sollicité.

Arsenal méritait les points sur l’équilibre du jeu mais avait besoin de Cédric pour bloquer le tir de Teemu Pukki juste à la mort. Arteta dormira mieux samedi soir, mais sait que son équipe devra s’améliorer contre les meilleures équipes.