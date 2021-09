Arthur Arbesser RTW Printemps 2022 – WWD

Vous vous souvenez du bon vieux temps de l’enfance où les choses étaient faites juste pour le plaisir ? Pour le printemps, Arthur Arbesser a fait un voyage dans le passé et a restauré cet esprit insouciant, insufflant une nouvelle énergie à son esthétique colorée avec une collection légère et joyeuse.

Le regard: Des formes simples et aérées éclaboussées d’imprimés rappelant des gribouillis, des croquis et des fleurs séchées pressées trouvées dans les pages de vieux livres.

Citation à noter : « L’idée était de remettre ce sentiment d’enfant dans notre vie, quand les choses sont possibles, quand on se sent un peu sans pression et qu’on peut simplement faire des choses. Pensez à ces après-midi à la maison quand vous étiez enfant, quand, avec vos amis, tout d’un coup vous commencez à faire quelque chose et vous ne vous souciez même pas de savoir si ça va bien se passer ou pas, vous le faites juste : cette légèreté de l’ensemble processus est ce que j’aime vraiment et j’ai vécu au cours des derniers mois », a déclaré Arbesser.

Pièces clés : Chemises et shorts en coton boxy recouverts de griffonnages imprimés ; des pièces fluides en soie telles que des chemises et des jupes midi plissées imprimées de motifs pixélisés ainsi que de motifs floraux ; une robe à carreaux en coton ornée d’un panneau pictural ; un trench-coat métallisé flashy confectionné à partir de tissus invendus issus des archives de la marque.

À emporter: Embrasser son enfant intérieur a clairement mis Arbesser de bonne humeur, qui a irradié de ces vêtements abordables et s’est propagée de manière contagieuse à la première ligne de nappes, sets de table et serviettes de table riches en imprimés et motifs.