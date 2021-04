Arthur condamné à une amende pour avoir organisé une soirée

01/04/2021 à 15:31 CEST

.

L’Argentin Paulo Dybala, le brésilien Arthur Melo et l’américain Weston McKennieLes joueurs de la Juventus Turin ont été condamnés à une amende par la police italienne pour avoir organisé une soirée entre ce mercredi et jeudi soir alors qu’ils étaient interdits par les règles anti-coronavirus, a rapporté jeudi la presse italienne.

La fête a été organisée au domicile de McKennie sur une colline près de Turin (nord) et avait entre dix et vingt invités, dont Dybala, Arthur et leurs familles respectives, selon les journaux locaux.

La police, probablement avertie par les voisins, s’est rendue à la maison de McKennie vers 23h30 heure locale (21h30 GMT) et les personnes présentes ont été condamnées à une amende.

La fête était organisée à moins de trois jours avant l’important derby contre Torino samedi prochain, rendez-vous dans lequel la Juventus s’interdit d’échouer après une saison très négative jusqu’à présent.

L’équipe de Andrea Pirlo, qui a perdu 0-1 à domicile contre Bénévent récemment promu avant la trêve nationale, est troisième et à dix points du leader de l’Inter Milan, en plus d’être éliminé par Porto en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Bien sûr, l’équipe de la Juventine a remporté la Super Coupe d’Italie et est finaliste de la Coupe d’Italie.

Il n’est pas exclu que la Juventus décide également de sanctionner financièrement ou sportivement ses joueurs pour avoir enfreint les règles anti-coronavirus.