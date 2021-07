Arthur envisage de se faire opérer pour revenir à son meilleur niveau

07/06/2021

Le à 13:55 CEST

Cela n’a pas été une bonne saison pour Arthur Melo. Le milieu de terrain brésilien a été appelé à être très important dans la Juventus de Pirlo et son rôle a été plutôt secondaire. Les blessures n’ont pas aidé non plus. L’ex du Barça tirait comme il pouvait jusqu’à son corps en a dit assez. Maintenant, il espère faire table rase.

Le joueur est actuellement en vacances mais réfléchit déjà à ce que sera la prochaine saison et comment se remettre de la calcification entre le tibia et le péroné qui l’empêche de jouer comme prévu. Selon la ‘Gazzetta dello Sport’, le joueur envisagerait la possibilité d’aller au bloc opératoire pour pouvoir résoudre ces problèmes qu’il traîne depuis des semaines.

Ce serait l’option la plus drastique, mais qui donnerait de meilleurs résultats et qui permettrait à Arthur Melo de faire le ménage et de revenir au bout de deux mois avec toutes les garanties. L’autre possibilité serait de maintenir un traitement plus conservateur qui n’obligerait pas le Brésilien à s’absenter aussi longtemps.

Ce doit être Arthur qui décide pour quelle option opter. Il sait que cette saison doit être la bonne s’il veut montrer de quoi il est capable et s’y concentre. On verra si cette année les blessures le permettent.