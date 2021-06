Arthur Fery parvient à s’imposer lors du tour de qualification face à Prajnesh Gunneswaran

in

22/06/2021

Le à 19h00 CEST

Arthur Féry, les Britanniques ont gagné en une heure et huit minutes par 6-1 et 7 (7) -6 (5) au joueur indien Prajnesh Gunneswaran, numéro 148 de l’ATP, au tour de qualification de Wimbledon. Avec ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au championnat de Wimbledon.

Les données du match montrent que le Britannique a réussi à briser le service de son adversaire 3 fois, a eu une efficacité de 66% au premier service, a commis une double faute et a réussi à remporter 75% des points de service. Quant au tennisman indien, il a réussi à casser une fois le service de son adversaire, obtenu une efficacité de 68%, commis 2 doubles fautes et réussi à remporter 60% des points de service.

Dans le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) une phase de qualification préliminaire est organisée au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent atteindre le score le plus élevé possible pour participer au tournoi officiel. 128 joueurs participent à cette étape spécifique. De même, il se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur.