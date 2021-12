Arthur Hayes dit aux commerçants de crypto que cela vaut la peine d’attendre, un USD plus fort arrive

Source : Adobe / Rawpixel.com

La politique monétaire aux États-Unis et en Chine ne sera probablement pas plus facile à court terme et « vaut donc la peine d’attendre » avec de nouveaux investissements dans la crypto, le co-fondateur et ancien PDG de l’échange de dérivés crypto BitMEX, Arthur Hayes. , suggéra-t-il.

« Alors que nous approchons de la fin de l’année et du premier trimestre de 2022, je ne vois pas comment nous pouvons obtenir du bitcoin à 69 000 $ ou de l’éther à 5 000 $ », a écrit Hayes à la conclusion de son dernier article de blog. Il a ajouté que le scénario le plus probable pour les prochains mois est un « marché ennuyeux et latéral avec de petites périodes de volatilité à la baisse suivies d’une reprise tiède ».

Dans ce contexte, l’ancien PDG de BitMEX a proposé des conseils d’investissement adaptés à trois types d’investisseurs en cryptographie :

Les investisseurs cherchant à allouer plus d’argent fiduciaire aux crypto-monnaies ou non. Les investisseurs qui souhaitent maintenir leur exposition macro crypto. Les investisseurs négocient activement entre les positions crypto et fiduciaire.

Pour le premier groupe, Hayes a déclaré qu’il ne voyait pas de situation dans laquelle l’argent serait « plus libre ou plus facile » qu’il ne l’est déjà. Par conséquent, il serait sage de « rester sur la touche jusqu’à ce que la poussière retombe après une hausse des taux en mars 2022 ou juin 2022 [Reserva Federal de EE . UU.]», a suggéré l’ancien PDG de la bourse.

Pour les personnes qui souhaitent, ou pour diverses raisons, avoir besoin d’allouer du capital entre différents actifs cryptographiques, Hayes a déclaré que les jetons liés au métaverse, les jeux pour gagner ou l’espace de jetons non fongible (NFT) seront probablement plus nombreux que les plus larges. marché des crypto-monnaies.

« Le succès de ces thèmes ne dépend pas des conditions monétaires mondiales, mais d’un réel changement de comportement des acteurs dont la vie peut être considérablement améliorée grâce à l’adoption de nouvelles formes de technologie », a expliqué Hayes.

Enfin, les traders actifs entrant et sortant de positions crypto et fiduciaire pourraient être intéressés par la prédiction de Hayes selon laquelle l’USD se renforcera à moyen terme. « Une fois de plus, les conditions monétaires seront au mieux stagnantes et plus serrées au pire », a-t-il écrit. Hayes, un ancien trader de la Deutsche Bank Oui Citi.

Dans l’intervalle, il a également partagé ses réflexions sur l’environnement macroéconomique mondial actuel, y compris des sujets brûlants comme la crise d’Evergrande qui se déroule en Chine et le potentiel de réduction des effectifs ou de nouvelles mesures de relance. de la Banque populaire de Chine (PBoC) et la Réserve fédérale américaine.

«Cela révélera l’ampleur de la décote dont les détenteurs d’obligations offshore Evergrande USD sont remplis. Pékin se précipitera-t-il et fournira-t-il une bouée de sauvetage aux détenteurs d’obligations étrangers ? demanda Hayes.

Il a ajouté que si Pékin renflouait les détenteurs d’obligations, ce serait un renversement de sa position déclarée de permettre à une contraction économique de se produire. Si cela se produit, cela peut être considéré comme « un signe que le flux de crédit bon marché vers la Chine (et par la suite le monde) entraînera toutes sortes de prix des actifs à risque », a écrit le cofondateur de BitMEX.

Plus loin dans l’article, Hayes a également décrit le marché des crypto-monnaies comme « le seul marché libre qui reste dans le monde ». Il a ajouté qu’il a donc le potentiel d' »agir comme le seul détecteur de fumée fonctionnel » pour les problèmes qui ont pu survenir dans d’autres parties du système financier.

« On peut affirmer que le vomi crypto qui a vu le bitcoin et l’éther perdre plus de 20 % de leur valeur le 4 décembre était le marché de la crypto indiquant une forte baisse des prix des actifs à risque », a écrit Hayes, faisant allusion au fait que l’action ou le marché obligataire pourrait être le prochain en ligne pour une vente massive.

À 17h41 UTC, le BTC a baissé de près de 5% au cours des dernières 24 heures au prix de 47 512 $. Dans le même temps, ethereum a baissé de près de 6% à 3 835 $. Les deux plus gros actifs cryptographiques sont également en baisse de 3% et 9%, respectivement, au cours des 7 derniers jours.

