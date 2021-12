Arthur Labinjo-Hughes a rendu hommage alors que les clubs de football des Midlands s’unissent avec une fresque touchante | Royaume-Uni | Nouvelles

Arthur, un fan de Birmingham City, a été torturé et tragiquement assassiné à l’été 2020 par ceux chargés de s’occuper de lui. Suite à la récente condamnation de sa belle-mère pour meurtre et de son père pour homicide involontaire, des hommages ont été rendus à l’enfant de six ans par un certain nombre de clubs de football locaux.

Maintenant, une fresque touchante d’Arthur dans un haut de la ville «Blues», frappant un ballon de football, a été repérée sur un mur au milieu d’Aston – la maison de ses rivaux féroces Aston Villa.

L’artiste graffiti ‘Disney’ a revendiqué l’œuvre, ce qui en fait la preuve auprès des habitants malgré le fait qu’il porte un kit City.

Cela survient après que les clubs rivaux des Midlands se soient réunis pour une salve d’applaudissements qui a eu lieu à la sixième minute des matchs qui ont eu lieu ce week-end.

Birmingham City, le club soutenu par Arthur, a annoncé l’hommage en écrivant : « Nous vous aimons, Arthur Labinjo-Hughes.

« Avec Millwall, nous nous souviendrons d’Arthur à la sixième minute du match de demain. »

Aston Villa a emboîté le pas, annonçant qu’elle se joindrait aux applaudissements.

Arthur est resté dans les mémoires comme un fanatique de football.

Dans une vidéo partagée par son oncle, Daniel Hughs, Arthur a déclaré qu’il rêvait de devenir footballeur professionnel.

Pour cela, elle a été emprisonnée à « perpétuité » avec une peine minimale de 29 ans – bien que la peine doive être révisée pour la clémence.

Une femme avec qui Tustin partageait une cellule en attendant son procès a déclaré qu’elle ne montrait aucun remords pour ses actes et, au lieu de cela, passerait une grande partie de son temps à rire et à plaisanter au téléphone.

Elle a déclaré au Mirror que la seule fois où elle avait vu Tustin bouleversé, c’était après que le père d’Arthur, Thomas Hughes, l’ait ignorée au tribunal.

Thomas a été reconnu coupable vendredi d’homicide involontaire et condamné à 21 ans de prison.

Dimanche, le gouvernement a annoncé qu’une enquête nationale serait ouverte sur le meurtre d’Arthur.

Le vice-Premier ministre Dominic Raab a déclaré à Sky News: « Nous voulons voir comment les services sociaux et les autorités locales assurent la liaison avec les agences de justice pénale et quelles leçons nous pouvons en tirer. »