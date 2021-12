La femme de 32 ans a été emprisonnée à perpétuité avec un minimum de 29 ans après avoir été reconnue coupable du meurtre d’Arthur Labinjo-Hughes, six ans, à son domicile de Solihull, dans les West Midlands. Son père, Thomas Hughes, a également été emprisonné pendant 21 ans après avoir été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable pour avoir encouragé le meurtre, notamment en envoyant un message texte à Tustin quelques heures avant l’agression mortelle lui disant de « juste l’arrêter ».

Mme Tustin, de Solihull, dans les West Midlands, a tenté de s’attribuer les blessures subies par Arthur. Elle a menti aux policiers qui répondaient à un appel au 999 sur ce qui lui était arrivé.

Depuis qu’elle a été condamnée à la prison, elle présente un risque élevé de suicide et a été transportée à l’hôpital car le personnel de garde s’inquiétait pour sa santé.

En plus d’avoir été ciblée avec du sel, Tustin a également été menacée de violence par d’autres prisonniers à l’approche de son procès.

Lors d’une audience préliminaire en avril 2021, l’avocat de Tustin a déclaré que sa cliente avait reçu des « menaces importantes et substantielles », bien qu’il ne soit pas clair si elle se trouvait dans la même prison à l’époque.

Mary Prior QC a déclaré que l’équipe juridique de Tustin avait « fait tout ce que nous pouvions » pour exhorter les autorités pénitentiaires à « faire clairement comprendre » pour protéger la santé et le bien-être de leur client, notamment en écrivant au gouverneur.

Elle a ajouté : « Il y a des conférences hebdomadaires et elles consistent presque entièrement en une jeune femme débordée qui reçoit des menaces importantes et substantielles et un minimum de médicaments. »

Le grand-père d’Arthur Labinjo-Hughes a déclaré que le couple à l’origine de sa mort « ne doit plus jamais revoir le jour ».

S’adressant au Sun, il a déclaré: « Aucune punition ne pourrait jamais être suffisante pour cette paire. »

Le meurtre d’Arthur Labinjo-Hughes fera l’objet d’un examen national visant à protéger les autres enfants de ces crimes pervers, selon le gouvernement.

Nadhim Zahawi a déclaré: « Nous ne nous reposerons pas tant que nous n’aurons pas les réponses dont nous avons besoin. »

Le secrétaire à l’Éducation a annoncé « un examen national unique de la mort d’Arthur pour identifier où nous devons apprendre de cette terrible affaire ».

M. Zahawi a également demandé aux inspecteurs des services sociaux, de la santé, de la police et de la probation d’enquêter d’urgence sur les agences de protection de Solihull dont Arthur était connu.

Il a déclaré: « Le meurtre d’Arthur a choqué et consterné la nation. Je suis profondément affligé par cette horrible affaire et la douleur insensée infligée à ce pauvre garçon, qui a été privé de la chance de vivre sa vie. »

M. Zahawi devrait faire une déclaration à la Chambre des communes sur le cas d’Arthur lundi.

Le ministère de l’Éducation a déclaré au cours des prochains jours qu’il travaillerait avec le panel national et le partenariat Solihull pour convenir d’un calendrier de publication de l’examen national.

Il se mettra également d’accord sur la portée complète de l’inspection conjointe des zones ciblées avec les agences impliquées, a-t-il déclaré.

Cela « met à niveau » l’examen local existant, lancé peu après la mort d’Arthur en juin 2020, selon un communiqué du ministère de l’Éducation.

Pendant ce temps, les peines de prison des assassins d’Arthur seront réexaminées pour « déterminer si elles étaient trop basses », a déclaré le bureau du procureur général.

Des centaines de personnes se sont rassemblées pour lâcher des ballons en hommage à Arthur lors d’une veillée près de la maison où il est décédé à Solihull, dans les West Midlands.