Arthur Labinjo-Hughes : sa belle-mère et son père se voient renvoyer des peines « clémentes » | Royaume-Uni | Nouvelles

Emma Tustin, 32 ans, a été emprisonnée pendant au moins 29 ans pour le meurtre de son beau-fils Arthur Labinjo-Hughes. Son père, Thomas Hughes, a été condamné à 21 ans pour homicide involontaire. Ils ont été reconnus coupables jeudi à l’issue d’un procès de huit semaines devant la Crown Court de Coventry.

S’exprimant sur la condamnation de la ville natale d’Arthur, Julian Knight, député de Solihull, a déclaré qu’il renverrait l’affaire au programme de condamnation indûment indulgent « dès que possible ».

Il a déclaré: « Je viens de déposer des fleurs au sanctuaire du jeune Arthur.

« Beaucoup d’hommages touchants de la part des résidents locaux et de toutes les personnes autour de Solihull.

« Il y a un sentiment palpable de perte et de tragédie à ce sujet, et aussi franchement un sentiment de colère sur la façon dont cela a été autorisé à se produire, comment ces monstres ont été autorisés à infliger cette horrible torture à un jeune garçon sans défense.

« Mon point de vue est très simple à ce sujet. Nous devons comprendre comment cela s’est produit et nous devons nous assurer que ceux qui l’ont fait échouer sont tenus pour responsables.

« Mais je pense aussi que quiconque réfléchit à ces phrases hier pense qu’elles étaient trop clémentes.

« Mon intention est d’essayer de renvoyer cela au programme de condamnation indûment clémente dès que possible, et je le ferai lundi matin. »

Le Crown Prosecution Service déclare qu’une peine est considérée comme « indûment clémente » si « elle n’entre pas dans la fourchette des peines que le juge, appliquant son esprit à tous les facteurs pertinents, pourrait raisonnablement considérer comme appropriée ».

Avant d’emménager, il a été décrit comme « potelé, heureux » et « toujours souriant », mais moins de trois mois plus tard, un témoin a décrit à quel point il avait l’air « cassé ».

Son père – qui a été innocenté du meurtre – a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable pour avoir encouragé le meurtre, notamment en envoyant un SMS à Mme Tustin seulement 18 heures avant sa mort, lui disant de « juste mettre fin à lui ».

L’autopsie d’Arthur a également révélé qu’il avait subi environ 130 blessures distinctes.

Au cours du procès, il est également apparu que la grand-mère d’Arthur avait des photos de ses ecchymoses et avait demandé aux services sociaux de lui rendre visite, mais le personnel a déclaré qu’ils n’avaient « aucun souci de protection ».

S’adressant à Times Radio, Wendy Thorogood, directrice de l’Association des professionnels de la protection de l’enfance, a déclaré que le garçon « aurait dû » être une priorité pour les services locaux.

Elle a déclaré: « Vous vous attendriez à ce qu’ils regardent réellement son histoire, mais malheureusement, ils continuent ce qu’ils voient en ce moment.

« Je me serais attendu à ce que toute évaluation tienne vraiment compte des photos de la grand-mère, je me serais attendu à des conversations communes et de vraies conversations [with Arthur]… et cela semble avoir été manqué.

« Nous devons nous rappeler que c’était sous Covid, donc il ne bénéficiait pas d’une surveillance supplémentaire de la part de l’école et de l’éducation.

« Il ne figurait pas sur une liste de protection de l’enfance, il ne faisait pas partie des enfants que vous auriez considérés comme une priorité. »