Arthur, le frère de Charles Leclerc, remporte sa première victoire en F3

19/06/2021 à 19:53 CEST

Arthur Leclerc , frère cadet du pilote Ferrari Charles Leclerc et l’un des patronymes “illustres” de la grille actuelle du championnat du monde FIA ​​​​de Formule 3, a réalisé ce samedi son première victoire dans la catégorie antichambre, capitaine du doublé de Prema en France avec son partenaire et chef Dennis Hauger, qui a été deuxième. Victor Martins (MP Motorsport) complète le podium de la course 2 au Paul Ricard, tandis que oli cadwell (Prema) et le fils de Mick Doohan, Jack (Trident), ont clôturé le « top cinq ».

LeclercRookie cette année en F3, il en a profité pour s’élancer de la pole position sur la grille inversée pour marquer ses premiers points avec l’écurie italienne. Martins, qui a dépassé Cadwell au final, il a évité un podium complet de Prema Racing.

Il s’appelle Arthur Leclerc, il est le frère de Charles Leclerc et il vient de remporter sa première course en F3 en tant que rookie Quelle course de Monégasque ! Dennis Hauger et Victor Martins complètent le podium 👏🏻 #FranciaDAZNF1 🇫🇷 pic.twitter.com/dJn4ILBrlS – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 19 juin 2021

Le matin, dans le course de vitesse 1 , avec jusqu’à cinq dirigeants différents, le Russe Alexandre Smolyar, qui a commencé sixième, a remporté le match contre le pilote de l’académie alpine, Victor Martins (MP Motorsport) et remporte la victoire. calan williams (Jenzer Motorsport), parti de la pole, a réalisé son premier podium dans la catégorie en terminant troisième. Après les deux premières courses en France, Hauger conserve la tête.

Frederik Vesti, d’ART Grand Prix, partira en pole de la course 3 ce dimanche, avec Hauger de la deuxième place ; Martins, troisième ; Doohan, quatrième et Collet, cinquième.