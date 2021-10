Arthur Melo joue à nouveau

13/10/2021 à 18:06 CEST

Arthur Melo, actuel milieu de terrain du Juventus est venu la saison dernière du Barça dans un échange controversé qui impliquait déjà le Brésilien Miralem Pjanic. Lors de son premier cours à Turin, Arthur a raté neuf matchs en raison d’une blessure et en été, il a décidé de subir une intervention chirurgicale pour mettre fin à la douleur qui l’avait tourmenté tout au long de cette saison. Cette opération a laissé le carioca de côté lors des premiers matchs de la Juventus. Maintenant, trois mois après l’intervention médicale, Arthur est de retour pour jouer un match.

Merci à l’équipe médicale

Dans une déclaration à la chaîne de télévision Juventus, Arthur a assuré que les procès-verbaux des députés étaient très utiles: « Un match est plus difficile qu’une séance d’entraînement, cela m’a certainement aidé physiquement. » De plus, le Brésilien a révélé ce qu’Allegri a demandé pour le match : « Il m’a demandé de jouer avec la même intensité que dans un match normal, je suis content de l’avoir eu. » Enfin, il a envoyé un message au personnel médical de la Juventus, il s’est dit « très reconnaissant de ne plus jouer avec cette douleur ».

Arthur et Kaio Jorge « OK » pour Rome

Lors du match amical contre Alessandria, Allegri a pu donner des minutes à Arthur et Kaio Jorge.

Alors que l’ancien joueur du Barça n’avait pas encore pu disputer un match, Jorge a déjà profité de quelques minutes dans le derby face à Turin. Maintenant les deux joueurs Ils seront à la disposition de l’entraîneur italien pour le prochain match contre la Roma de Mourinho.