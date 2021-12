Arthur Melo, positif au COVID-19

31/12/2021 à 13:49 CET

Le milieu de terrain de la Juventus, Arthur Melo, a été testé positif au COVID-19 en le dernier test PCR réalisé sur le personnel de la première équipe au retour au travail. Son coéquipier a également été diagnostiqué, Pinsoglio.

Le Brésilien, qui n’a pas la confiance de Massimiliano Allegri à Turin, vous êtes déjà chez vous en respectant le protocole sanitaire. Le club lui-même, dans un communiqué, a indiqué que les deux étaient en bonne santé.

L’ex de Barcelone n’a participé qu’à 399 minutes cette saison 2021/22, réparties en 10 rencontres entre toutes les compétitions. Après avoir surmonté une blessure en début de saison, le joueur n’a disputé que six matchs en Serie A.

Petite continuité avec Allegri

Arthur est devenu un habitué du banc de la Juventus. Depuis l’arrivée d’Allegri dans l’équipe en remplacement d’Andrea Pirlo, le milieu de terrain a été relégué au second plan et du club, ils cherchent déjà une issue..

L’ex également de Gremio est arrivé dans un troc pour Miralem Pjanic et son incidence et son importance dans l’équipe est passée du plus au moins, étant un joueur sans importance dans la rotation de l’entraîneur italien.