Arthur Rinderknech remporte le tour de qualification de Wimbledon

22/06/2021

Le à 20:45 CEST

Le joueur de tennis français Arthur Rinderknech, numéro 119 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et quarante-six minutes par 3-6, 7-5 et 6-2 à Mathias Bourgue, joueur de tennis français, numéro 201 de l’ATP, au tour de qualification de Wimbledon. Avec ce résultat, on verra le joueur au prochain tour de Wimbledon.

Bourgue a réussi à casser le service une fois, tandis que Rinderknech l’a fait 3 fois. De même, Rinderknech a réalisé un premier service de 64% et a commis une double faute, réussissant à remporter 76% des points de service, tandis que son rival a atteint 72% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a remporté 62% des points au service.

Dans le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) il y a une phase de qualification préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possible pour participer au tournoi officiel. Concrètement, 128 joueurs s’affrontent dans cette phase de la compétition. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur.