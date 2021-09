Arthur sort indemne d’un accident de la route à Turin

in

22/09/2021 à 18h00 CEST

Le Brésilien Arthur Melo, milieu de terrain de la Juventus, il est sorti indemne ce mercredi d’un accident de la route à Turin qui a causé des dommages visibles à l’avant de sa voiture. Arthur, qui finalise son rétablissement après avoir subi une intervention chirurgicale en juillet pour un problème de calcification, conduisait une Ferrari grise lorsqu’il a subi l’accident, mais n’a subi aucune sorte de conséquences, comme . l’a appris.

L’international brésilien, rejoint par la Juventus à l’été 2020 dans un troc avec Barcelone pour le bosniaque Miralem Pjanic, l’entraîneur Massimiliano Allegri devrait être à nouveau disponible après la pause de l’équipe nationale en octobre. Lors de sa première campagne turinoise, Arthur a disputé 32 matchs et marqué un but. Il a remporté la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie.

Précédent

Ce n’est pas le premier accident qu’Arthur subit. Le Brésilien a également eu une frayeur au volant l’été dernier, bien qu’à cette occasion il conduisait en état d’ébriété. Le joueur de la Juventus, qui a donné le double du taux autorisé lors du contrôle suivant, s’est mis sur une cire et a heurté un lampadaire dans la province de Gérone.