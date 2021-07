Arthur subira une intervention chirurgicale pour laisser derrière lui la calcification qu’il a subie dans sa jambe droite

in

16/07/2021 à 11h42 CEST

Blanchiment d’Arnau

Après une saison compliquée en raison de ses problèmes physiques, Arthur se réchauffe pour être un protagoniste de la prochaine saison avec la Juventus. Plus précisément, le milieu de terrain de “Vecchia Signora” Il sera opéré ce vendredi laisser définitivement derrière la calcification qu’il a subie dans sa jambe droite et cela l’a tellement dérangé ces derniers mois.

Dans ce cas, cependant, le mot “opération” n’est pas aussi mauvais qu’on a l’habitude de le penser. La calcification est restée active tout au long de la saison écoulée, ce qui a empêché le joueur de subir une intervention chirurgicale pour résoudre drastiquement le problème, en plus de limiter ses performances sur le terrain.

Les tests médicaux de nos jours, cependant, certifient que enfin il est possible d’intervenir pour le supprimer et commencer rapidement un processus de réadaptation qui peut prendre quelques mois.

Arthur, qui était au courant de cette possibilité, a subi une préparation physique spéciale pendant les vacances. En analysant les réactions de son corps et avec l’approbation du staff technique et médical, il a fini par opter pour la solution la plus drastique afin de laisser définitivement derrière lui les problèmes physiques.

En attendant de commencer sa deuxième aventure bianconera, cette fois avec Max Allegri à la barre, Arthur se prépare minutieusement pour que la peinture ‘bianconero’ puisse avoir sa meilleure version.