Arti Singh rejoint dentsu India en tant que vice-président d’Hyperspace

Dentsu India a annoncé la nomination d’Arti Singh au poste de vice-président national de son unité de marketing pour les acheteurs, Hyperspace. Dans son nouveau rôle, Singh sera en charge de la division marketing des acheteurs qui comprend les activités expérientielles, de vente au détail, de cinéma et de centre commercial.

Professionnel chevronné avec plus de 18 ans d’expertise dans le domaine, Singh dirigera et développera des stratégies pour les marques. Avec son expérience dans l’industrie et sa compréhension du comportement des consommateurs, elle aidera à établir des relations avec les principaux acteurs, équipes et associés de l’industrie. De plus, elle jouera un rôle important dans la conception du parcours hors ligne du parcours d’achat pour les consommateurs, les connectant ainsi aux marques. Fait intéressant, c’est sa deuxième manche avec dentsu India. Auparavant, elle faisait partie du réseau depuis plus d’une décennie et a joué un rôle essentiel dans la réalisation réussie de campagnes de vente au détail expérientielles pour les marques.

« C’est un super rôle, avec d’énormes possibilités dans ma deuxième manche. Hyperspace est un réseau qui a établi de solides références dans l’espace depuis plus d’une décennie maintenant. Je suis enthousiasmée par les opportunités et les défis sans fin qu’offre ce nouveau rôle et j’ai hâte de conduire la croissance et l’ambition continues d’Hyperspace en Inde », a déclaré Singh à propos de son nouveau rôle.

«Arti sera chargé de renforcer les pratiques marketing des acheteurs dans toutes les agences de Dentsu India. Sa présence et son expérience dans l’espace nous aideront à renforcer nos efforts pour comprendre le comportement des acheteurs. Elle apporte une immense valeur aux capacités de l’entreprise. Nous embauchons de plus en plus des talents seniors dans cet espace qui peuvent faire avancer les apprentissages de l’interaction des consommateurs et des marques parfaitement intégrées dans la nouvelle normalité », Haresh Nayak, COO, Dentsu International, Group MD, Posterscope SA, président, Posterscope APAC, ajoutée.

