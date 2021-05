Article de nouvelles sur le premier OFFICIER DE LA CORPS MARINE ACTIVE DUTY Arrêté pour une insurrection du 6 janvier. ⋆ 10z viral

Le gouvernement fédéral a arrêté aujourd’hui un major de la Marine Corp ACTIVE DUTY pour avoir participé à l’insurrection du 6 janvier.

WASHINGTON – Un officier du Corps des Marines a été arrêté jeudi et accusé d’avoir agressé des policiers lors de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, faisant de lui le premier militaire en service actif accusé de son rôle dans l’émeute meurtrière, a déclaré le ministère de la Justice. Mjr. Christopher Warnagiris est accusé d’avoir pénétré de force dans le Capitole le 6 janvier en poussant à travers une file d’officiers gardant les portes de la rotonde est du bâtiment, a déclaré le ministère de la Justice. Des images vidéo montraient des Warnagiris poussant un officier de la police du Capitole qui tentait de fermer les portes. Warnagiris, 40 ans, qui est stationné à la base du Corps des Marines à Quantico, en Virginie, fait face à plusieurs accusations, notamment d’agression, de résistance ou d’entrave à des agents, d’obstruction à l’application de la loi et d’entrave à la justice. Il fait partie de plusieurs dizaines de personnes ayant des liens avec l’armée qui font face à des accusations liées au 6 janvier. Le ministère de la Justice a déclaré qu’il avait inculpé quatre gardes et réservistes et environ 40 anciens combattants.

Terrifiant. Assez mauvais, il est un Marine en service actif. Oh non. C’est aussi un officier. Mais à quoi pouvons-nous nous attendre après que plus d’une centaine d’officiers à la retraite aient signé une lettre affirmant que Biden avait volé l’élection à Trump.

Nous avons des flics et des flics à la retraite qui attaquent les flics le 6 janvier. Nous avons des vétérans, des gardes et des réservistes qui attaquent les flics et essaient de tuer des membres du Congrès. Maintenant, nous voyons des militaires actifs qui ont prêté serment de défendre la Constitution et les flics d’attaque américains.

J’ai hâte d’entendre ces explications de connards. Cela me donnera la chaleur du flou d’entendre les théories du complot, le racisme et les mensonges qu’il propose pour sa défense, en particulier de la part de quelqu’un qui est censé me protéger.

