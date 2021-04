Article étonnamment bien informé sur les gouttelettes de Paris Hilton sur les NFT

8 avril 2021 11:16 & nbspUTC

| Actualisé:

8 avril 2021 à 11:16 & nbspUTC

Par Clark

«Illumine le rang des mondes numériques et des NFT» – Paris Hilton est optimiste sur les jetons non fongibles et pense à la pandémie

Paris Hilton a révélé qu’elle était non seulement optimiste à propos des NFT, mais qu’elle avait également une bonne empathie pour les applications possibles de la compétence, dans un large article de blog expliquant son enthousiasme pour le secteur envoyé le 6 avril.

Dans un article de blog aristocratique «Je suis enthousiasmé par les NFT – Vous devriez être aussi», Hilton prouve qu’une sympathique informée, dit-elle, vient de savoir tout ce qu’elle peut sur le sujet en se submergeant dans la communauté NFT sur les médias sociaux et occupée par NFT des collectionneurs tels que WhaleShark, Illustrator, l’entrepreneur Internet Kim Dotcom et les fondateurs d’Origin.

La femme de 40 ans a un Twitter suivant de 16,9 millions de dollars et propose 19 lignes de produits différentes, sa ligne de Cologne à elle seule produisant à ce jour plus de 2,5 milliards de dollars. Elle a inscrit:

«Je vois les NFT, ou jetons non fongibles, comme le futur de l’économie des créateurs. Ils utilisent la technologie de la blockchain pour aider les fabricants à augmenter la valeur de leur travail et à le partager avec les fans en temps réel. »

Souvent mentionnée comme «la première influenceuse des médias sociaux au monde» et autoproclamée «#bossbabe», Hilton semble vouloir se positionner comme une experte de l’espace NFT, au plus petit pour un public grand public, alors qu’elle s’apprête à annoncer une nouvelle goutte bientôt.

L’ancienne star de télé-réalité a déclaré que la division à la maison pendant la pandémie mondiale avait «mis en lumière l’importance des mondes numériques – et des NFT», alors que de nombreuses personnes déplacent leur vie en ligne pour se divertir et se connecter à des réseaux sociaux. En particulier, Hilton note la valeur possible des NFT dans la réalité générée par ordinateur:

«Je comprends à quel point les NFT peuvent et auront un impact dans les mondes générés par ordinateur. L’art numérique, la mode ou le marquage peuvent tous être montrés sur l’avatar de quelqu’un ou dans un environnement virtuel, ou échangés contre d’autres biens.Vous pouvez auparavant acheter de l’immobilier virtuel en utilisant des NFT. Dans l’univers virtuel des animaux de compagnie Axie Infinity, quelqu’un a payé 1,5 million de dollars de crypto pour 9 parcelles! Vous pouvez également acheter des voitures virtuelles.

Hilton note que les NFT pourraient également autoriser l’industrie de la mode à classer leurs créations et leurs produits numériquement, la pandémie rendant désormais problématique l’organisation de manifestations de mode. Cointelegraph a déclaré cette semaine que Gucci envisageait de passer aux NFT et de symboliser ses vêtements de mode.

Hilton s’appuie sur l’exemple de la tokenisation de vraies cartes de baseball comme méthode pour clarifier l’idée de base des NFT à ses millions de fans. Elle a déclaré qu ‘«en tant que propriétaire de la carte, vous pouvez créer un jeton sur la blockchain au nom de l’authenticité de cette carte de baseball. Vous pouvez désormais l’échanger ou le vendre contre d’autres biens précieux sur la blockchain. »

Hilton pense que «les NFT démocratisent l’art» car les artistes peuvent utiliser les plates-formes NFT pour se connecter directement avec un grand public et des acheteurs tout en contournant les gardiens comme les distributeurs, les galeries et les agents.

Le «#bossbabe» sent également que les récompenses monétaires peuvent être plus équitables, car les séparés peuvent déterminer leurs conditions financières et économiser une grande partie des revenus.

Hilton a décidé que les applications possibles de la compétence étaient si vastes qu’elle ne ferait que commencer à en parler.

«Certaines de ces applications renforcent même la modification de notre façon de vivre. Et si nous pouvions utiliser les NFT comme garantie pour les substances physiques? Ou comme méthode de commerce pour eux?

Le personnage des médias sociaux a vendu son premier NFT en août 2020 avant la manie de 2021, un NFT représentant une peinture de son chat, qui s’est vendue 17000 $. Elle a fait don de tous les bénéfices à Meals On Wheels, à la banque alimentaire de LA et aux organismes de bienfaisance BB4Homeless.

