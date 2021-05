Articles de secours Covid: le GOM dirigé par Meghalaya CM Conrad Sangma examinera la réduction de la TPS

Le GOM soumettra son rapport au Conseil de la TPS avant le 8 juin pour examen par le Conseil.

Un groupe de huit membres de ministres (GOM) dirigé par le ministre en chef de Meghalaya, Conrad Sangma, examinera la nécessité de réduire ou d’exonérer les vaccins Covid et autres articles de santé connexes de la taxe sur les produits et services (TPS).

«Conformément à la décision du Conseil de la TPS lors de sa 43e réunion le 28 mai 2021, un groupe de ministres a été constitué pour examiner la question des concessions / exonérations de la TPS sur le matériel de secours de Covid. Le GOM examinera la nécessité d’une concession de la TPS et fera des recommandations sur les vaccins, les médicaments et les médicaments Covid pour le traitement Covid et les kits de test pour la détection de Covid », selon les termes de référence du GOM.

“(Pour examiner) l’oxygène de qualité médicale, les oxymètres de pouls, les désinfectants pour les mains, les équipements d’oxygénothérapie tels que les concentrateurs, les générateurs et les ventilateurs, les kits EPI, les masques N95, les masques chirurgicaux, l’équipement de contrôle de la température et tout autre élément requis pour le soulagement de Covid”, a-t-il déclaré. .

Le GOM soumettra son rapport au Conseil de la TPS avant le 8 juin pour examen par le Conseil.

Outre le coordinateur Sangma, les autres membres du GOM sont le député du Gujarat CM Nitinbhai Patel, le député du Maharashtra CM Ajit Pawar, le ministre des transports de Goa Mauvin Godinho, le ministre des finances du Kerala KN Balagopal, le ministre des finances d’Odisha Niranjan Pujari, le ministre des finances de Telangana T Harish Rao et UP finance ministre Suresh Kumar Khanna.

Actuellement, les vaccins Covid attirent 5% de TPS pour l’approvisionnement intérieur et l’importation commerciale, le comité de montage est appris à demander de maintenir le taux. En ce qui concerne les concentrateurs d’oxygène, l’oxygène de qualité médicale, les oxymètres de pouls et les kits de test Covid, 12% de TPS existe sur les fournitures nationales et les importations commerciales. Le comité a préféré réduire le taux à 5% jusqu’au 31 juillet. Aucun changement de taux n’a été recommandé par le comité de montage sur les ventilateurs (12%), les masques N95 / masques chirurgicaux (5%), les macines RT-PCR (18%).

