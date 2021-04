Artillery Drops ‘Turn Up The Rage’ Clip vidéo

Le 7 mai ARTILLERIE sortira son dixième album complet, “X”, passant par Disques Metal Blade. Le clip officiel du deuxième single du disque, “Montez la rage”, peut être vu ci-dessous.

Au milieu des années 80, le Danemark ARTILLERIE s’est imposé comme étant à la pointe du mouvement thrash, et près de 40 ans plus tard, il continue de détruire. De retour avec son dixième – et bien titré – en entier, ils prouvent une fois de plus qu’ils n’ont pas manqué une étape, livrant un disque impitoyablement lourd, accrocheur et pur métal en fusion.

“Nous voulions avoir le typique ARTILLERIE marques de commerce, comme les riffs et les lignes de crochet dans la combinaison habituelle avec l’agression et la mélodie. Nous essayons toujours de combiner du thrash metal mélodique avec des éléments des sons lourds des années 70 et 80, et cette fois avec de nouveaux éléments dans certaines chansons », déclare le guitariste. Michael Stützer. “Nous n’avons pas à nous pousser dur lorsque nous écrivons un disque parce que nous aimons ce que nous faisons.”

Malheureusement, guitariste – et Michaelle frère de – Morten Stützer adopté en 2019, ce qui a naturellement affecté le groupe. Ayant joué un grand rôle dans la mise en forme ARTILLERIEchansons de et apparaissant sur tous les albums jusqu’à la captivante de 2018 “Le visage de la peur”, sa perte est un vrai coup dur. «C’était difficile, même s’il ne jouait pas en live avec nous depuis 2016, il nous soutenait toujours. Morten était un musicien et écrivain unique et un gars très humoristique, et après sa mort, c’était la première fois que je pensais arrêter de jouer. musique. Mais il a toujours dit que je devais continuer ARTILLERIE et continuez à jouer s’il n’était plus là. Il nous manquera tellement. “Admettant que c’était très étrange d’entrer dans le processus d’écriture sans lui, les frères se jouent généralement beaucoup, ils ont quand même réussi à rassembler les choses, aidés par les contributions du nouveau guitariste Kræn Meier, qui joue en live avec le groupe depuis 2017.

“X” a été suivi dans Studio Medley à Copenhague, Danemark avec le producteur Søren Andersen, avec qui le groupe a travaillé sur tous les disques depuis 2009 “Quand la mort vient”. En plus de son travail de production, Andersen contribué quelques claviers à “Le fantôme de moi”, ajoutant également des effets à quelques autres chansons, et le groupe a recruté ses pilotes / hommes de merch pour apporter des choeurs sur quatre pistes.

Avec le dossier dans la boîte, ARTILLERIE est en mesure de commencer à regarder vers la suite, en espérant que la pandémie de coronavirus passe bientôt afin de pouvoir reprendre la route, mais c’est aussi le bon moment pour réfléchir à ce qu’il a accompli à ce stade de leur longue carrière.

“C’est formidable et génial de partir depuis près de quarante ans,” Michael dit. “Je suis si heureux, et j’ai tellement de chance de pouvoir faire ce que j’aime le plus, faire des albums et faire des tournées pour nos super fans. Si quelqu’un m’avait dit il y a quarante ans que j’aurais fait dix albums et joué plus soixante pays différents, je ne l’aurais pas cru. “

“X” liste des pistes:

01. La symphonie du diable



02. Dans Thrash, nous avons confiance



03. Faites monter la rage



04. Croix d’Argent



05. Dans ta tête



06. Le fantôme de moi



07. Force d’indifférence



08. Varg I Veum



09. Mors Ontologica



dix. Nuit éternelle



11. Mendiants en costumes noirs

ARTILLERIE s’aligner:

Michael Bastholm Dahl – voix



Michael Stützer – guitares



Kræn Meier – guitares



Peter Thorslund – basse



Josua Madsen – tambours

Crédit photo: John Mortensson



