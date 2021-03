Artisanat Fortnite | Comment collecter des pièces et fabriquer des armes

Fortnite: Chapitre 2 Saison 6, conformément à son thème Primal, a introduit une série de mécanismes de survie. En plus du gameplay habituel de Battle Royale, vous collecterez désormais Parties mécaniques et os d’animaux pour fabrique tes propres armes et objets.

Comment collecter des matériaux d’artisanat dans Fortnite: Chapitre 2 Saison 6

Il existe deux nouveaux types majeurs de matériaux d’artisanat dans la saison 6: Parties mécaniques et os d’animaux.

De manière générale, il est plus facile de trouver des pièces mécaniques dans les zones bâties de la carte où se trouvent de nombreux bâtiments et voitures. Les animaux, quant à eux, préfèrent généralement les régions plus ouvertes et sauvages de la carte.

De plus, vous utiliserez d’autres objets – tels que des armes, des explosifs ou de la viande – pour créer des recettes spéciales.

Comment collecter des pièces mécaniques

Les principales sources de pièces mécaniques dans Fortnite sont les véhicules. Utilisez votre marteau pour détruire des voitures, des camions, des tracteurs, etc. et ils laisseront tomber les pièces d’artisanat dont vous avez besoin.

D’après mon expérience, chaque véhicule laissera généralement tomber au maximum une pièce mécanique. Il peut tomber avant que vous ne détruisiez complètement le véhicule, à quel point vous pourriez aussi bien avancer à moins que vous ne vouliez également les pièces du bâtiment.

Si vous détruisez complètement un véhicule, sachez simplement qu’il a tendance à exploser, à incendier et / ou à tirer en l’air et à atterrir sur vous en signe de protestation. Alors gardez un œil sur cela.

Les pièces mécaniques sont principalement utilisées pour fabriquer Armes mécaniques.

Comment collecter des os d’animaux

Malheureusement, si vous êtes un amoureux des animaux, c’est ce à quoi cela ressemble. Vous devrez tuer les animaux sauvages qui peuvent maintenant être trouvés sur la carte et collecter les os qu’ils déposent. Actuellement, vos choix sont loups, les sangliers, poulets, et grenouilles.

(Bien que comme vous le verrez, les grenouilles déposent une ressource légèrement différente – mais toujours utile pour l’artisanat.)

Quelques conseils pour chasser les animaux. Premièrement: votre marteau par défaut ne fera pas grand-chose contre aucun d’entre eux. Les poulets et les grenouilles se déplacent simplement trop vite pour être touchés la plupart du temps, et même lorsque vous le faites, la réduction de leur HP est minime. Pendant ce temps, les loups et les sangliers, bien que plus lents, essaieront activement de vous attaquer, et se rapprocher d’une arme de mêlée est plus risqué que gratifiant.

Deuxièmement, même les créatures plus petites et non agressives ont des barres de santé étonnamment grandes. Alors, prenez une arme ou deux avant de partir à la chasse et soyez prêt à tirer sur même un humble poulet trois ou quatre fois.

Les os d’animaux sont principalement utilisés pour fabriquer Armes primordiales.

Comment fabriquer des armes dans Fortnite: Chapitre 2 Saison 6

Afin de fabriquer une arme primordiale ou mécanique, vous devrez trouver un De fortune version de cette arme pour servir de base.

Les armes de fortune sont essentiellement les mêmes que celles que vous avez toujours pu ramasser à divers endroits autour de la carte de Fortnite. Mais maintenant le revolver, fusil, fusil à pompe, mitraillette, et arc tous ont des améliorations à fabriquer.

Allez dans votre inventaire et vous remarquerez un nouvel onglet Artisanat. Entrez-y et vous verrez tout ce que vous pouvez actuellement fabriquer en utilisant les objets auxquels vous avez accès.

Tous les éléments de votre inventaire qui ne peuvent pas être mis à niveau sont grisés et il y a une icône de marteau utile en haut de chaque élément de l’inventaire qui peut être mis à niveau avec des pièces que vous avez actuellement sous la main.

L’entrée de chaque objet dans l’onglet de fabrication vous donne un aperçu de ses statistiques après la création de la mise à niveau.

Mise à niveau de toute arme de fortune avec quatre pièces mécaniques vous donnera la version classique de cette arme. C’est plus ou moins l’arme à laquelle vous êtes habitué dans Fortnite, mais avec des statistiques améliorées par rapport à sa base de fortune.

Mise à niveau d’une arme de fortune avec quatre os d’animaux crée cette arme Primitif une variante. Elles sont moins précises que les armes classiques, mais infligent beaucoup de dégâts supplémentaires. De plus, ils ont l’air cool comme l’enfer.

Nom de la version de base 4x nom de mise à niveau des os d’animaux 4x nom de mise à niveau des pièces mécaniques Arc de fortune Arc primordial Arc mécanique Revolver de fortune Pistolet primordial Revolver Fusil de fortune Fusil primordial Fusil d’assaut Fusil de fortune Fusil à pompe primordial Fusil à pompe Mitraillette de fortune SMG primordial Mitraillette

Améliorez encore plus vos armes

Fabriquer la version classique ou Primal d’une arme ne doit pas être la fin de la route. Beaucoup de ces armes ont un niveau supplémentaire de mise à niveau disponible pour la fabrication.

Prendre n’importe quelle arme classique qui a été améliorée avec des pièces mécaniques et la combiner avec deux grenades à ondes de choc crée un onde de choc mécanique variante de cette arme.

Idéalement pour une saison qui présente un thème de la nature sauvage et un lien de premier plan Tomb Raider, l’accent est mis sur les améliorations d’arc cool. En plus de arc mécanique à ondes de choc mentionné ci-dessus, vous pouvez combiner un arc amélioré mécaniquement avec six grenades communes, faire le arc explosif mécanique.

Enfin, il existe deux mises à niveau uniques du Arc primordial: