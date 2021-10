Artistes CMT de l’année 2021 : voyez chaque étoile

Certains des plus grands noms de la musique country étaient dans la maison pour l’événement Artistes de l’année 2021 de CMT.

Le mercredi 13 octobre, les superstars de l’industrie se sont réunies pour honorer cinq artistes remarquables—Chris agrafé, Gabby Barrett, Marron Kane, ballerine Kelsea et Luc peignes—Avec une cérémonie en direct du Schermerhorn Symphony Center à Nashville, Tenn. Les artistes ont été honorés avec des performances inédites, des duos et des moments privilégiés.

En outre, ruisseaux Garth était sur place pour présenter un honneur spécial d’artiste d’une vie à Randy Travis.

Sur le tapis rouge des festivités, une gamme de stars notables du son et de l’écran, y compris Mickey Guyton, ancien de Nashville connie britton et rappeur nelly. En outre, Dame A interprètes Dave Haywood, Hillary Scott et Charles Kelley étaient également dans le bâtiment.

« Nous sommes honorés de reconnaître ces cinq artistes incroyables qui ont diverti et inspiré des millions de personnes grâce à leur musique l’année dernière », a déclaré le vice-président de la production de CMT. Marguerite Comeaux dit précédemment dans un communiqué. « Nous sommes impatients de retourner au Schermerhorn avec un spectacle en direct alors que nous célébrons les réalisations de Chris, Kane, Kelsea, Gabby et Luke. »