Artium Academy clôture le tour de table dirigé par Sonu Nigam et des investisseurs en démarrage

La plate-forme communautaire et d’apprentissage de la musique en ligne Artium Academy a levé 750 000 $ lors de son tour de table. Le cycle de financement a été dirigé par Sonu Nigam et des investisseurs en démarrage tels que Jet Synthesis et Whiteboard Capital. De plus, la startup a intégré Swapnil Shinde, Snehal Shinde et Vivek Raicha en tant qu’investisseurs fondateurs. “Les méthodes de formation musicale séculaires et vénérées de l’Inde sont prêtes à saisir les opportunités technologiques de la nouvelle ère pour créer une expérience d’apprentissage inédite pour l’aspirant musical d’aujourd’hui”, a déclaré Ashish Joshi, fondateur et PDG d’Artium Academy.

« Artium aspire à être un leader d’opinion dans la recherche et l’innovation technologiques pour améliorer le pouvoir de l’auto-évaluation, pour capturer de vastes données à partir du jugement humain fin et alimenter l’apprentissage automatique vers la création de systèmes d’évaluation et de prescription pris en charge par l’IA, et l’expérience pure de l’apprentissage session, et faciliter la portée de la pédagogie qualitative aux méritants à travers le monde », a ajouté Joshi.

Artium Academy, fondée par Ashish Joshi et Nithya Sudhir, veut permettre aux Indiens du monde entier d’apprendre la musique grâce à un programme structuré axé sur la performance conçu par des maîtres de la musique. De plus, il souhaite fournir aux apprenants un tableau de bord personnalisé, des outils d’apprentissage, des graphiques d’apprentissage, un auditorium virtuel pour se produire en direct pour le public et un studio de pratique. La plate-forme prétend avoir multiplié par huit sa base d’apprenants et ses revenus mensuels de 30% depuis son lancement. Il prévoit également d’ajouter plus de cours et de genres, d’étendre sa présence internationale et d’étendre sa technologie propriétaire.

« L’apprentissage de la musique est sur le point de subir des perturbations majeures. Comme pour la création, la distribution et la monétisation de la musique, la technologie associée à l’aspiration croissante des Indiens à des activités parascolaires élargira le marché de l’apprentissage de la musique, créant une opportunité énorme pour l’équipe de direction d’Artium qui possède une vaste expérience dans la technologie de construction et le D2C. entreprises », a déclaré Rajan Navani, vice-président et PDG de Jetsynthsys Technologies.

