ART&more by gloTM : une œuvre d’art de rue devient NFT

En juillet dernier, le front de mer de Naples s’est transformé en un parcours artistique à ciel ouvert ! Grâce à gloTM, l’agence Question Mark Communication et un groupe d’artistes locaux, le projet ART&more by gloTM est né.

Neuf artistes de rue de Campanie, ainsi que douze étudiants de l’Académie des beaux-arts de Naples, ont peint sur 3000 mètres carrés of PVC.

NFT et artistes de rue de Campanie. L’évolution de l’art napolitain

Et si une œuvre d’art de rue n’a rien de nouveau, la vraie particularité de l’événement est la génération d’un NFT dérivé de l’œuvre impressionnante créée sur le front de mer de Naples et mis aux enchères sur la plateforme OpenSea. Le produit de l’opération sera entièrement reversé à des œuvres caritatives par l’association culturelle NarteA.

L’initiative de collecter des fonds via une vente aux enchères en ligne a été immédiatement partagée par gloTM, mécène de l’œuvre, et tous les artistes impliqués en cohérence avec les valeurs de la marque en tant que mécène des arts.

Découvrons ensemble les détails du projet !

La première œuvre cryptoart dérivée du street art

L’œuvre gigantesque qui colorait la Via Caracciolo a été transformée par Point d’interrogation et le collectif d’artistes dans la collection numérique ART&more by gloTM Napoli 1-24 NFT. Vingt-quatre clips, extrapolé à partir d’une vidéo de six minutes au total, composent l’ensemble, qui est et restera un témoignage blockchain de la modification d’un des décors les plus évocateurs au monde, devenu encore plus inattendu pour quelques jours. Le front de mer de Naples restera ainsi à jamais immortalisé en cryptographie numérique.

Il est intéressant de savoir que celui créé par ART&more by gloTM est le premier cryptoart en Italie à avoir été généré par une véritable œuvre d’art de rue.

Qu’est-ce qu’ART&more by gloTM

Lancé le 12 juillet 2021, ART&more by gloTM est un projet soutenu par la marque gloMT, développé par l’agence Question Mark, et réalisé par 9 artistes de Campanie assistés de 12 étudiants de l’Académie des Beaux-Arts de Naples.

L’événement a lancé un message important de unité, renaissance et beauté à travers la couleur, qui était le principal protagoniste de l’un des paysages les plus évocateurs du monde.

Durant les quatre premiers jours, jusqu’au jeudi 15 juillet, tous les artistes se sont consacrés à la création de leurs œuvres dans le plein air. Les passants ont pu profiter du spectacle et beaucoup ont été subjugués par un événement artistique immersif. Le vendredi 16 juillet, l’œuvre s’est achevée avec la révélation de gloTM, qui a sponsorisé sa réalisation.

La présentation du projet a également été suivie par le maire de la ville de Naples, Luigi De Magistris, avec qui les citoyens ont pu marcher sur l’art à ciel ouvert: les jours suivants furent un vrai expérience immersive, permettant aux gens de profiter de la beauté du paysage napolitain enrichi également par l’art.

Art de rue à Naples

Quels sont les artistes impliqués ?

Tous les artistes ont interprété le concept de l’inattendu lié à la ville de Naples selon leur propre vision.

Jorit est un artiste de rue bien connu et très apprécié avec un style unique, qui combine un réalisme pictural profond avec messages sociaux forts. A cette occasion, il peint « SARA », une fille qui rêve et représente l’espoir, l’avenir de la ville.

Directeur artistique, designer et artiste, Alexandre Cocchia a enseigné à l’Université d’architecture Federico II de Naples, à l’Académie des beaux-arts de Naples et à l’Institut supérieur de design. il peint “SUPERNORMAL”, une œuvre représentant des héros involontaires qui deviennent des symboles de la société.

Shaone est une figure difficile à délimiter dans des limites précises et délimitées. En effet, tout au long de sa carrière, il a su s’inventer et se réinventer dans les différents univers artistiques qu’il a rencontrés en cours de route. Il a représenté la sirène Parthénope qui se lance dans un voyage à la recherche de nouveaux espaces.

On continue avec Zeus, qui a commencé à peindre fasciné par les graffitis entourant la périphérie de sa ville, décidant de suivre les traces des grands graffeurs de Campanie. Son travail s’appelle “CONGIUNZIONI», dans laquelle l’artiste a voulu mettre en évidence la dualité des forces opposées en chacun de nous.

El Nigro, qui est amoureux de l’art depuis son enfance, a créé une œuvre qui explore les différentes perspectives de l’individu.

Un autre artiste impliqué est Iabo, un ancien graffeur qui s’est progressivement rapproché du monde de l’art. Il a participé à ART&more avec le travail « BATMAN ET ROBIN », dans lequel il s’est concentré sur la lutte contre les préjugés, démontrant que ce qui compte et ce qui doit être combattu, c’est tout ce qui divise.

directeur artistique, designer, artiste visuel et vidéaste italien, Enzo Cref apporté à ART&plus « IL LABIRINTO DI PARTHENOPE », une structure géométrique du plan de la ville antique de Neapolis.

Les derniers artistes, Yele & Tres, dépeint ‘ALWAYS YOU’, un travail sur le concept que quel que soit le chemin que l’on décide de prendre dans la vie, c’est toujours l’individu qui tire les ficelles.

Vente aux enchères caritative

Les bénéfices de la collection NFT ART&more by gloTM, mise aux enchères par les artistes sur la plateforme OpenSea, seront intégralement reversés à la NarteA Association Culturelle, qui soutient la culture à travers diverses initiatives : visites guidées, itinéraires musicaux et représentations théâtrales. Il s’agit d’un soutien concret pour ceux qui travaillent dans le monde du divertissement et qui ont été gravement touchés par la pandémie. La collection Art&More by gloTM est également disponible sur Nemesis, grâce à une galerie spéciale où, en plus du cryptoart, vous pouvez également écouter une interview d’Alessandro Cocchia par Amelia Tomasicchio.

Qui gagnera la nouvelle collection NFT ?

Regardez l’interview vidéo d’Alessandro Cocchia ici pour en savoir plus :