ArtStation acquis par Epic Games; réduction des taux de commission

Epic Games a annoncé avoir acquis le portefeuille d’artistes et le site de vente ArtStation, pour un montant non divulgué. Dans une mesure susceptible de renforcer son dossier antitrust contre Apple, Epic a déclaré aux artistes qu’il réduisait sa commission standard de 30% à 12%.

Les deux sociétés ont fait une annonce conjointe.

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer qu’ArtStation rejoint la famille Epic Games. ArtStation fournit une plate-forme pour les créateurs de jeux, de médias et de divertissement où ils peuvent développer et partager leurs portefeuilles, publier et découvrir des opportunités d’emploi et gagner leur vie en faisant ce qu’ils aiment. Ensemble, nous continuerons à développer la communauté ArtStation et à intégrer de nouvelles fonctionnalités et outils qui élargissent la capacité des créateurs à mettre en valeur leurs talents et leurs œuvres.

Chez Epic, ArtStation continuera à fonctionner comme une plate-forme de marque indépendante tout en collaborant étroitement avec l’équipe Unreal Engine. En unissant leurs forces, les équipes ArtStation et Unreal Engine seront en mesure d’autonomiser la communauté créative avec des outils, des ressources et des connexions étendus. Et à partir d’aujourd’hui, nous réduirons les frais d’ArtStation Marketplace afin que les créateurs puissent tirer encore plus de valeur de la plate-forme ArtStation. ArtStation Learning sera également gratuit pour tous les utilisateurs pour le reste de 2021.