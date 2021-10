Artur Betebiev est arrivé à Montréal pour clore sa préparation

Le champion du monde unifié des poids mi-lourds de la Conseil Mondial de Boxe / IBF, Artur Beterbiev, Il a déménagé à Montréal il y a près d’une décennie pour commencer son parcours professionnel après quelques places olympiques pour sa Russie natale. Il a maintenant seize combats et retournera dans sa ville d’adoption pour la première fois en tant que champion du monde.

Beterbiev, le seul champion du monde de boxe avec une moyenne de 100 pour cent KO, défendra ses titres mondiaux contre le concurrent n ° 1 de la WBC et l’olympien américain de 2012, Marcus Browne le vendredi 17 décembre au Centre Bell à Montréal.

« Artur Beterbiev Il a construit une énorme base de fans à Montréal, et nous voulions lui donner l’opportunité de défendre ses titres dans sa ville natale d’adoption », a déclaré le président de Top Rank, Bob Arum. Marcus Browne c’est un digne challenger obligatoire, un grand gaucher avec un QI de boxe élevé. Mais je pense qu’Artur est le meilleur poids mi-lourd du monde et comme d’habitude il finira le combat avant la cloche finale. »

BETERBIEV FAIT CONFIANCE POUR SORTIR DE LA VICTOIRE

« Je veux remercier Bob arum et Yvon Michel pour avoir amené cet événement à Montréal. C’était un rêve pour moi de défendre mes titres devant les fans qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière professionnelle », a-t-il déclaré. Beterbiev. « J’espère défendre mes titres de manière dominante. »

« C’est le moment de ma vie que j’attendais et je suis prêt à en profiter », a-t-il déclaré. Browne. « Je sais exactement ce que je dois faire pour retirer les titres de Beterbiev Et c’est ce que je vais faire.

« Beterbiev il est le champion le plus évité qui soit. C’est un grand combattant, il ne fait pas beaucoup d’erreurs et il est très fort. Mais je suis le meilleur combattant et je suis ici pour le prouver le 17 décembre. Alors, à mes fans, sachez que je suis de retour et que je suis là pour rester. Pas de pertes controversées, pas de distractions, juste du travail direct. »