Artur Beterbiev défend sa Coupe du monde contre Marcus Browne ce matin lors d’un gala qui sera vu en Espagne

Champion du monde IBF et WBC des poids mi-lourds Artur Beterbiev (16-0, 16 KO) défendra son titre contre Marcus Browne (24-1, 16 KO) ce matin au Centre Bell à Montréal (Canada).

Beterbiev, résident de ce pays, s’est battu pour la dernière fois en mars après un an et demi d’interruption contre l’Allemand Adam Deines, suivant la ligne de peu de continuité qui l’a suivi dans pratiquement toute sa carrière professionnelle. L’admirable et extrêmement fort puncheur a déjà 36 ans et n’a jamais fini d’affronter, pour une raison ou une autre, les meilleurs rivaux possibles ; Aujourd’hui il a un test compliqué pour voir s’il est toujours à son meilleur niveau, certainement bien plus exigeant que Deines, et pour voir si 2022 est enfin l’année qu’il se lance pour unifier définitivement la division avec les champions Dmitry Bivol (WBA), le rendez-vous russe que l’on aimerait voir tous, ou Joe Smith (WBO), ou du moins il mesure Gilberto Ramírez, Joshua Buatsi ou Callum Smith, s’il reste dans cette catégorie.

Son rival, l’Américain Browne, est plus jeune (31 ans) et n’a perdu qu’un étrange combat contre Jean Pascal qui a marqué plusieurs renversements et un choc de têtes. Il est l’un des combattants les plus capables des poids lourds légers, fiable, bon puncheur et boxeur remarquable. Curieusement, une défaite contre lui en 2015 a mis fin à la carrière du grand champion espagnol Gabriel Campillo, qui des mois auparavant avait également été éliminé par l’autre protagoniste du concours en cours ; curieux est le destin, parfois. Browne est une victime théorique du combat d’aujourd’hui, mais il pourrait avoir ses chances si Beterbiev ne se connecte pas régulièrement les mains et il peut faire un travail plus continu que le champion.

En renfort, un championnat du monde féminin très intéressant en super-welters, une ceinture vacante qui se jouera Marie Ève Dicaire (17-1, 0 KO), combattant local uniquement battu par Claressa Shields, et le Mexicain Cynthia lozano (9-0, 7 KO), également un vétéran malgré moins d’expérience dans le domaine professionnel.

De plus, les bonnes propositions précédentes vous ouvriront la bouche. Nous verrons des noms d’une telle classe que les supermédias canadiens Steve Rolls (20-1, 11 KO), rival de Gennady Golovkin en 2019, au super-léger également nationalisé Movladdin Biyarslanov (8-0, 6 KO) ou le Kazakh résidant aussi au Québec Batyrjan Jukembayev (18-1, 14 KO), qui cherchera à retrouver des sensations après la bataille vibrante qu’il nous a livrée il y a quelques mois contre Subriel Matías.

Le gala peut être vu en Espagne via FITE ce lendemain matin du vendredi au samedi. Il débutera à 1h00 et a un prix d’environ 13 euros à changer. Il peut être loué ici.