Artur Beterbiev et l’attente du plus redouté de la division

La victoire d’Artur Beterbiev sur Oleksandr Gvozdyk en octobre 2019 est dans les mémoires de tous les fans. Le Russe a unifié les Coupes du monde WBC et IBF des poids lourds légers et est passé à une nouvelle dimension. Beterbiev avait de la qualité, mais il devait la montrer. Il l’a fait et nous l’attendions tous sur de grandes affiches… mais il a trouvé deux mauvaises nouvelles. Le premier la pandémie, qui a tout arrêté, et le second le respect qu’elle inculque à ses opposants. Il est invaincu en 16 combats et a toujours gagné par KO. Certes, la lettre d’accompagnement n’encourage pas le défi.

En raison de ce deuxième problème, Beterbiev semble quelque peu stagnant. 2020 l’avait vide et est revenu en mars en Russie se terminant par Adam Deines. Ce vendredi, il retourne à Montréal, où il réside, pour faire une nouvelle défense contre le numéro du World Boxing Council. Au téléphone sonne, les mandataires passent. La possibilité de se battre avec Canelo fait rêver depuis des mois, aussi celle de rencontrer Bivol, le monarque WBA qui a conservé sa ceinture samedi dernier. Beaucoup de paroles, mais peu d’actes.

Bien qu’obligatoire, le combat de ce vendredi est très attractif. L’ex-olympien Marcus Browne (24-1, 16 KO) l’attend. L’Américain de 31 ans est confronté au combat qui peut changer sa vie. Il n’a cédé qu’à Jean Pascal. Une pierre d’achoppement qui ne fait pas oublier sa qualité. Lorsqu’il a battu Badou, Jack a clairement indiqué qu’il pouvait participer à ces combats, même si l’enfer continue. Browne le sait et c’est pourquoi il a fait toute sa préparation à Dallas (il est de New York) et loin d’adopter son attitude habituelle, il a pour l’instant montré le plus grand respect à Beterbiev. Le Russe frappe fort, bouge bien, gère parfaitement le timing du combat et endure tout ce qui se présente à lui. Pourtant, C’est clairement un favori. C’est une machine, et les rivaux potentiels de gros combats attendent qu’elle devienne obsolète. Jusqu’à présent, il n’a montré aucune preuve de cela. Ce vendredi, il a une nouvelle occasion de le prouver. S’il gagne bien, il défiera à nouveau… j’espère que quelqu’un de renom acceptera le gant. C’est ce dont la division en général et Beterbiev en particulier ont besoin.