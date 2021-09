Artur rapproche Bragantino de sa première finale de Coupe d’Amérique du Sud

23/09/2021 à 02h38 CEST

. / São Paulo

Les Bragantin Le Brésilien, avec un but et une aide de l’attaquant Artur, battu ce mercredi par 2-0 à Libertad Paraguayen et a fait un pas de géant pour se qualifier pour sa première finale de Copa Sudamericana en 93 ans d’histoire. L’ensemble de l’usine Red Bull, qui n’était jamais allé aussi loin dans le tournoi continental, a utilisé la qualité de Artur Víctor Guimaraes mettra le pied en finale et quittera l’équipe d’Asuncion contre les cordes. Le gaucher de 23 ans était un ouragan incontrôlable. Il a donné le premier à Yalo, qui a marqué de la tête à la 30e minute, et a inscrit le deuxième penalty à la 50e.

Libertad, quant à lui, a sauté avec confiance sur le terrain de Nabi Abi Chedid, auquel un groupe de fans a assisté pour la première fois depuis l’épidémie du coronavirus, mais a été défait en très peu de temps. Les buts ont fini par le faire couler.

Il était difficile pour Bragantino de mûrir le jeu. Il a commencé à plat, échangeant des passes horizontales, sans profondeur. Libertad a aimé l’approche initiale de son rival et a même généré plus de danger que les propriétaires dans les premiers bars. Ferreira était le plus vivant de l’équipe paraguayenne. Les 7 ont essayé de l’extérieur de la surface et ont brillé dans le débordement. Barboza a montré ses compétences avec des coups de pied arrêtés et n’a presque pas surpris Cleiton après un corner. L’entraîneur de l’équipe brésilienne, Mauricio Barbieri, désespérait dans la zone technique. Il demande des diagonales et attaque les espaces.

Artur en prit note et commença à apparaître entre les lignes. De ses bottes est sorti un tir de l’extérieur de la surface qui a obligé Martín Silva à s’user à fond et, peu de temps après, le centre d’où naîtrait le premier but de la nuit. C’était une pièce d’ardoise. Court coup de pied de coin, Artur entrait dans la surface et plaçait un centre haché au deuxième poteau, où attendait Ytalo, qui se dirigeait sans opposition. Le but a désorganisé le club d’Asuncion, qui a commencé à commettre des erreurs enfantines tout près de sa surface. Soudain, toute la confiance des premières minutes s’envola.

Libertad a commencé la seconde mi-temps comme la première s’est terminée, avec beaucoup d’insécurité. Une nouvelle erreur à la sortie du ballon a été mise à profit par Artur, dont le tir a été intercepté par Vangioni. Penalty clair que l’attaquant a transformé pour devenir la grande figure du match.

Malgré tout, un but a carrément mis les Paraguayens à égalité. Cependant, c’est l’omniprésent Artur qui a été le plus proche de tirer à nouveau sur le filet de Martín Silva sur un coup franc presque à angle zéro. Le gardien uruguayen a évité le troisième des Brésiliens après l’énième mouvement entre Artur et Ytalo. Et comme cerise sur le gâteau, à la dernière minute, le VAR a annulé un but de Luan Candido car au début du jeu, le ballon a rebondi sur l’arbitre de terrain.

Au final, 2-0 et Bragantino se rapproche d’une finale historique. Le match retour se jouera le 29 au stade Defensores del Chaco, à Asunción.