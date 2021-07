Arturo Casanova, l’acteur de doublage qui a doublé le narrateur des Chevaliers du zodiaque et de Morpheus dans “The Matrix”, est décédé.

Arturo Antonio Casanova Pérez Il a participé avec sa voix à différentes productions telles que films, séries, anime ; parmi ses personnages les plus connus sont Morpheus dans les deux tranches de Matrice, Gamabunta dans Naruto et Oncle Ben dans Spider-Man 2 et 3. L’acteur Il est décédé ce dimanche après-midi probablement d’une encéphalopathie hépatique.

Certains de ses partenaires de doublage et des pages dédiées à ce travail artistique ont partagé la nouvelle et leurs condoléances via les réseaux sociaux. Doubleur Juan Carralero Il a partagé via son Twitter une image d’Arturo avec les personnages auxquels il a prêté sa voix et a ajouté une description lui disant au revoir. “Mon cher ami moi Oncle Phil il vient de partir pour le grand est. DEP grand Arturo Casanova”.C’est ainsi que Juan Carralero a viré son ami (photo : Twitter / @carralero_juan)

La page World Dubbing & New en espagnol, spécialisée dans le monde de l’anime et du doublage, a également déploré la perte sensible par Casanova, qui se caractérisait par une voix extrêmement grave et grave. “Nous avons le regret de vous annoncer le décès sensible du doubleur Arturo Casanova (RIP), connu pour être Gold Roger dans le premier doublage de One Piece et Gamabunta dans Naruto. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille pour cette perte irréparable. »

Les apparitions les plus reconnues d’Arturo étaient Oncle Phil Banks dans les quatre premières saisons de The Prince of Rap, Acerino dans Galactic Falcons, Brutus dans Popeye the Sailor, et pour être qui en vedette des épisodes des Chevaliers du zodiaque.

L’acteur a prêté sa voix au personnage du général Li dans le film d’animation « Mulán » (photo : Twitter / @DubbingWorldES)

Dans le monde des jeux vidéo il a participé avec sa voix à des projets importants tels que : Tahm Kench dans League of Legends, le chef de l’Ordre de Saint Dumasen Batman : Arkham Knight et Winston dans Overwatch et Overwatch 2.

Une autre perte d’une grande voix s’est produite en mai de cette année, alors que Osvaldo Trejo Rodriguez Il est décédé à l’âge de 32 ans des complications du COVID-19. Votre partenaire et ami Lalo Garza, qui est acteur et réalisateur de doublage, a signalé sa mort à l’aube du 6 mai via son compte Twitter, dans le tweet où il a fait ses adieux. “Maudit bug, tu as pris mon ami… Assez s’il vous plaît. Repose en paix mon cher @Osvi_wan. Tu m’as beaucoup blessé, Osvaldo. (avec V pour Vendetta, comme vous l’avez dit) », a commenté Garza. Osvaldo Trejo a été hospitalisé pour des complications après avoir été infecté par COVID-19 (Photo : Twitter / @El_Vortex // WallpaperCave)

Trejo était hospitalisé le 18 avril à l’hôpital Chivatito, où il a perdu la bataille contre le Coronavirus.

Osvaldo Trejo est né le 1er novembre 1988 à Mexico. Sa carrière d’acteur a commencé alors qu’il étudiait sa carrière à l’École supérieure de génie mécanique et électrique de la Institut National Polytechnique (IPN), où il décide de participer à une troupe théâtrale et collabore à diverses œuvres telles que Rêve d’une nuit d’été par William Shakespeare.

Après plusieurs mises en scène et divers prix dans les concours qu’il remporte, il se rend compte que le jeu d’acteur est sa passion et se lance dans le doublage, devenant un acteur reconnu. Osvaldo Trejo a passé 8 ans dans le monde du doublage (Photo : Twitter / @osvi_wan)

Parmi ses œuvres les plus reconnues figure son doublage en tant que Tupp dans Pokémon Sun & Moon, King Fritz dans L’Attaque des Titans : la dernière saison, Genya Shinazugawa dans Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba, Otta Magetta dans Super boule de dragon, la Torah dans Les Sept Péchés Capitaux et l’Amiral Akainu dans Une pièce d’or.

Il s’est également distingué par son travail dans des séries et des jeux vidéo, tels que Detroit : Become Human, Dieu de la guerre comme le Faucheur et le Capitaine Opara dans Surveillance.

Source : Infobae