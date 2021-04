Arturo Peniche ne perd pas espoir de reconquérir sa femme

Dans une récente interview avec l’émission ‘Hoy’, Peniche a assuré que son plan de reconquête se poursuit et qu’il est sûr que l’amour qu’ils ont en tant que couple peut tout réaliser: « Parfois, des choses nous arrivent dans notre environnement qui changent nos perspectives et nos besoins. , et j’essaie toujours d’être un homme mûr.

« Prendre la décision de tenter une séparation était dû au fait qu’il y avait beaucoup de choses dans la pandémie, beaucoup de pertes et j’ai décidé de m’en sortir pendant un certain temps », a déclaré Arturo.

Peniche a révélé il y a quelques mois dans ce même programme que, avec Gabriela, il «ajustait ce qui était mal aligné à un moment donné. C’est la première fois que cela m’est arrivé, c’est moi qui ai pris la décision. , crise mentale, qu’elle soit due à un cyclone ou à une très forte tempête due à la pandémie « .