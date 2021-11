Arturo Vidal, de retour à ses anciennes habitudes

17/11/2021

Le à 20:06 CET

Arturo Vidal a de nouveau fait les manchettes pour quelque chose de négatif. Le milieu de terrain chilien a écopé d’un carton rouge direct lors du match de qualification pour la Coupe du monde au Qatar qui a opposé le Chili à l’Équateur. Seulement 12 minutes et 58 secondes de jeu ont suffi pour que Vidal soit à nouveau d’actualité.

Dans un ballon aérien partagé avec le défenseur équatorien Felix Torres, Vidal a levé le pied pour frapper le visage de l’adversaire avec les crampons. L’arbitre a rapidement arrêté le jeu et a montré le carton rouge au joueur de l’Inter Milan, qu’il était immédiatement désolé quand il a découvert ce qu’il avait foutu.

L’expulsion d’Arturo Vidal contre l’Équateur à 12h58 en première mi-temps est la première des éliminatoires sud-américaines en cours.

Le Chili complique encore sa présence au Qatar

L’équipe chilienne a fini par accuser l’infériorité numérique et cédé à l’Equateur par 0 buts à 2. Ceux de Martín Lasarte sont désormais, à quatre journées de la fin, hors des positions d’accès direct et de play-offs.

Les Chiliens joueront contre une Argentine déjà classée le lendemain, dans laquelle ils sont forcé de gagner pour ne pas perdre encore plus de l’épreuve de la Coupe du monde. Le Brésil et l’Argentine ont déjà leur billet, et actuellement l’Équateur et la Colombie occupent des sites d’accès direct, et c’est l’équipe péruvienne qui irait au repêchage.