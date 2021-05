Arucas a battu Ibarra à domicile 3-2

12/05/2021 à 21:17 CEST

Triomphe de Arucas 3-2 à propos Ibarra lors du match de la deuxième phase de la troisième division qui a eu lieu ce mercredi. le Arucas voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Vera par un score de 3-2. Pour sa part, Ibarra perdu par un résultat de 1-0 lors du match précédent contre le Port de l’Union. Avec cette défaite, le Ibarra était en neuvième position à la fin du match, tandis que le Arucas est cinquième.

La première partie du jeu a commencé de manière favorable pour lui Arucas, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Nauzet allemand, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

La deuxième période a commencé positivement pour lui. Ibarra, qui a mis les tables avec un peu Denzell quelques instants après la reprise du match, en particulier à la 50e minute. Cependant, l’équipe locale a mis son équipe en tête avec un but de Abraham à 65 minutes. Plus tard, les habitants ont de nouveau marqué grâce à un but de Romario à 68 minutes établi par 3-1 en faveur de Arucas. L’équipe visiteuse a réduit les distances grâce à un objectif de Abian dans le dernier soupir du duel, en 92, terminant le match avec un score final de 3-2.

Pour le moment, le Arucas il lui reste 22 points et le Ibarra avec 10 points.

Le lendemain, le Arucas jouera contre lui Güímar à la maison et le Ibarra jouera son match contre lui Villa Santa Brígida dans son fief.

Fiche techniqueArucas:Puga, Ramírez, Verdés, Carnevali, Ruymán, Nauzet Alemán, Santi, Jonay Futre, Abraham, Carmelo et ChiquiIbarra:Nauzet, Arodi, Tato, Mechi, Abián, Ibrahim, Denzell, Xavi, Perez, Moreno et JohnyStade:–Buts:Nauzet Alemán (1-0, min.45), Denzell (1-1, min.50), Abraham (2-1, min.65), Romario (3-1, min.68) et Abián (3-2 , min. 92)