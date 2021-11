Arum invente le tournoi entre superplumes

Vous pouviez le voir venir et il est venu. Bob Arum a confirmé à Sky Sports ce que Top Rank inventera en 2022 pour garder le contrôle des titres WBO et WBC des super poids plume. Navarrete défiera Valdez et Berchelt défiera Stevenson. Dans la vidéo, nous analysons son impact.

Les combats auraient lieu en mars ou avril 2022, ce qui forcera certainement deux ou trois événements avec les mêmes combattants dans une sorte de ping-pong où Top Rank utilisera la même stratégie PBC pour protéger la propriété de leurs ceintures.

Quelque chose que nous avions prévu dans les vidéos précédentes. Emanuel Navarrete, comme Leo Santa Cruz l’a fait à l’époque, va monter au combat à 130 livres sans abandonner sa ceinture de plumes WBO et relancer Miguel Berchelt en évitant d’aller tout droit à l’unification entre Shakur Stevenson et Oscar Valdez.