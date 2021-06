Arvind Kejriwal dit que le visage CM de l’AAP au Pendjab est de la communauté sikh; L’ancien IG Kunwar Vijay Pratap rejoint l’AAP

Arvind Kejriwal a déclaré que si l’AAP est élu au pouvoir dans l’État, les coupables dans l’affaire de sacrilège de Bargari seront punis et justice sera rendue.

Le Parti Aam Adami (AAP) a commencé ses préparatifs pour les élections à l’Assemblée du Pendjab qui auront lieu l’année prochaine. Le ministre en chef de Delhi et chef de l’AAP, Arvind Kejriwal, s’est rendu aujourd’hui au Pendjab, où il a déclaré que l’AAP se battrait pour la justice et que son principal candidat au ministère appartiendrait à la communauté sikh. « Le candidat CM du parti Aam Aadmi pour le Pendjab sera issu de la communauté sikh. Ce sera quelqu’un dont tout le Pendjab sera fier », a déclaré Kejriwal à Amritsar.

Arvind Kejriwal a également fait l’éloge de l’ancien Pendjab IG Kunwar Vijay Pratap qui a rejoint le parti en sa présence. « Kunwar Vijay Pratap ji n’est pas un politicien, ses arrière-grands-pères non plus… Il s’appelait ‘aam adami ka policewala’… Bhagwant Mann et moi ne sommes pas non plus des dirigeants. Nous ne sommes pas un parti de politiciens, nous ne sommes pas venus faire de la politique. Nous sommes venus pour servir le pays et la société. Avec ce sentiment, il a rejoint le parti aujourd’hui », a déclaré Arvind Kejriwal.

PUNJAB के लिए खुशी का दिन है। Kunwar Vijay Pratap है, ना ही इनके दादा-परदादा जी नेता थे। और भगवंत मान भी नेता नहीं है। नेताओं की पार्टी नहीं है, हम राजनीति करने नहीं आए। देश और समाज की सेवा करने के लिए आए है – CM @ArvindKejriwal#PunjabDiUmeedAAP pic.twitter.com/L3EevmNZlW – AAP (@AamAadmiParty) 21 juin 2021

Kejriwal a déclaré que si l’AAP est élu au pouvoir dans l’État, les coupables dans l’affaire de sacrilège de Bargari seront punis et justice sera rendue. Notamment, Vijay Pratap était l’officier qui a mené l’enquête initiale sur l’incident. « Kunwar Vijay Pratap ji s’est battu pour que justice soit rendue dans l’affaire Bargadi au cours des deux dernières années et demie et tout le Pendjab le voit… Ceux qui étaient le cerveau derrière le complot se promènent librement. Il a enquêté sur l’affaire mais tout le système est allé contre lui. Quand il a senti qu’il ne pouvait rien faire en restant une partie du système, il a démissionné. Quitter le poste d’un tel agent principal de l’IPS n’est pas une décision facile…..Je tiens à assurer le peuple du Pendjab que si le gouvernement AAP est formé, nous rendrons justice au peuple du Pendjab », a déclaré Kejriwal.

Kunwar Vijay Pratap Singh a pris sa retraite prématurée en avril après que la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana a annulé un rapport déposé par le SIT de la police du Pendjab sur l’incident de tir de Kotkapura en 2015 après la profanation présumée du Guru Granth Sahib dans le district de Faridkot.

