Arvind Kejriwal élu président national du parti Aam Aadmi pour un troisième mandat consécutif

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a été réélu président national du parti Aam Aadmi pour la troisième fois consécutive lors de la réunion exécutive nationale du parti dimanche.

Le conseil national du parti Aam Aadmi avait élu samedi un nouvel organe exécutif de 34 membres, dont Kejriwal. Les chefs de parti Pankaj Gupta et ND Gupta ont été élus respectivement secrétaire et trésorier du parti.

Plus tôt cette année, la constitution de l’AAP a été modifiée pour permettre à une personne d’occuper un poste plus de deux fois. La constitution stipulait plus tôt qu'”aucun membre n’occupera le même poste qu’un fonctionnaire pendant plus de deux mandats consécutifs de trois ans chacun”.

Suite à l’amendement de la constitution du parti en janvier 2021, la durée du mandat a été portée à 5 ans et la barre du nombre de mandats pour les dirigeants a été levée, selon des sources citées par The Indian Express.

Le deuxième mandat de Kejriwal en tant qu’organisateur national devait prendre fin en avril 2019, mais a été prolongé d’un an en 2018 en vue des élections de Lok Sabha et de l’Assemblée de Delhi. La réunion du conseil a ensuite été reportée en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

