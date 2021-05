Arvind Kejriwal interroge le Centre sur la nouvelle politique vaccinale avec l’analogie de “ l’attaque au Pakistan ”

Arvind Kejriwal a demandé au Centre de se procurer des vaccins et de les distribuer aux États.

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré aujourd’hui que l’achat de vaccins n’est pas le travail des gouvernements des États et a exhorté le Centre à fournir des vaccins aux États. «Je veux dire au Premier ministre Narendra Modi que chaque ministre en chef du pays se tient à vos côtés en tant que soldat abandonnant la politique et le parti. Quelle que soit la responsabilité que vous nous confierez, nous nous acquitterons de toutes les responsabilités. Mais le travail qui n’est pas le nôtre, comment les gouvernements des États le feront-ils? Un travail qui doit être fait par le Centre, le gouvernement central devra le faire. Comment pouvons-nous faire cela? Vous vous procurez le vaccin requis et le donnez aux États. Vacciner les gens est notre travail et nous le ferons », a déclaré Kejriwal lors d’une conférence de presse virtuelle.

Kejriwal a ensuite fait une comparaison de la situation actuelle avec une hypothétique guerre indo-pakistanaise pour prouver son point de vue. «Notre pays mène une guerre contre COVID. À l’heure actuelle, on ne peut pas dire que tous les gouvernements des États doivent s’occuper de leurs besoins respectifs. Si le Pakistan nous attaque demain, le Centre dira-t-il que l’État doit se sécuriser – UP achète leurs chars et Delhi achète leurs armes. Ce n’est pas ainsi. Nous ne pouvons pas perdre cette guerre… Il est temps pour l’Inde de travailler de concert. C’est le moment pour tous les gouvernements de travailler en tant que Team India », a déclaré Kejriwal.

Le CM de Delhi a affirmé que le Centre avait retardé de six mois le début du programme de vaccination en Inde. «Partout dans le monde, des pays ont commencé à vacciner leur population. Mais en Inde, plutôt que de vacciner notre propre peuple, les vaccins ont été envoyés à l’étranger. Si nous avions lancé le programme de vaccination plus tôt, nous aurions pu sauver de nombreuses personnes de la deuxième vague », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les États avaient essayé de se procurer des vaccins mais avaient échoué. «Chaque CM a essayé de se procurer des vaccins mais aucun État n’a été en mesure de les organiser. De nombreux États ont lancé des appels d’offres mondiaux mais ont échoué », a-t-il déclaré.

Le ministre en chef a déclaré que les États étaient prêts à soutenir le Centre dans la lutte contre le coronavirus. Il a dit que Delhi n’avait plus de stock pour le groupe d’âge des 18-44 ans et que le stock de Covaxin pour les personnes âgées était également terminé.

