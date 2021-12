Arvind Kejriwal prédit le retour d’Akhilesh Yadav au pouvoir à UP, maman sur l’alliance SP

Delhi CM Kejriwal a également réitéré sa promesse de nettoyer la Yamuna d’ici 2025.

Le président national du parti Aam Aadmi et ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré aujourd’hui que le parti annoncerait son candidat ministériel en chef aux élections du Pendjab avant les élections et que le candidat proviendrait de l’État. Il a également déclaré que le BJP est en train de perdre les élections dans l’Uttar Pradesh et que le parti Samajwadi dirigé par Akhilesh Yadav formera le gouvernement. Sur la question de l’alliance avec le parti Samajwadi, Kejriwal a déclaré que si un développement se produisait dans cette direction, il le ferait savoir.

Sur la question de savoir si Mamata Banerjee devrait diriger l’alliance de l’opposition, Kejriwal a déclaré qu’elle pouvait diriger si elle le souhaitait et a ajouté que cette personne n’est pas importante mais que la nation est importante et que tous devraient travailler ensemble pour faire avancer le pays.

Kejriwal a également déclaré que l’arrestation des agriculteurs en criminalisant le brûlage du chaume n’était pas une bonne décision. Kejriwal a déclaré que le chaume peut être utilisé pour faire beaucoup de choses, mais les gouvernements des États ne sont pas intéressés à résoudre le problème. « S’il y a une volonté politique, le chaume peut être transformé en or », a déclaré Kejriwal. Il a déclaré que le carburant alternatif ou le biocarburant peut sauver le pays du problème du brûlage du chaume.

Ciblant le gouvernement Modi sur les problèmes des agriculteurs, il a également déclaré que le gouvernement central avait publié une notification sur le MSP pour 23 cultures mais n’avait choisi que deux cultures sur le MSP. Il a ajouté que si le Centre le souhaite, il peut fournir un MSP sur les 23 cultures en organisant le corpus requis de Rs 18 lakh crore par an et lorsque le gouvernement vendra toutes ces cultures, il sera dans une situation sans profit ni perte dans le 10 prochaines années.

Le CM de Delhi Kejriwal a également réitéré sa promesse de nettoyer la Yamuna d’ici 2025. Le CM de Delhi a fait ces déclarations lors d’une session interactive Chaupal avec Network18.

Sur la question de la promesse d’une aide financière de 1 000 roupies aux femmes du Pendjab, mais la même chose n’a pas été faite à Delhi où l’AAP est au pouvoir, Kejriwal a déclaré que le gouvernement de l’AAP avait préparé un plan pour la mise en œuvre de la même chose à Delhi également, mais le temps de l’annonce sera décidée ultérieurement.

