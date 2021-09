Arvind Kejriwal promet un autre cadeau au Pendjab : les soins médicaux dans les hôpitaux publics sont gratuits si l’AAP vote au pouvoir

“Chaque citoyen du Pendjab recevra une carte de santé, qui contiendra toutes les informations relatives à la santé de cette personne en particulier. Il sera de notre responsabilité de donner le meilleur traitement”, a déclaré Kejriwal. (Source de la photo : IE)

Le ministre en chef de Delhi et chef de l’AAP, Arvind Kejriwal, a déclaré jeudi que si son parti était élu au pouvoir au Pendjab lors des élections de l’année prochaine, il offrirait un traitement gratuit et meilleur dans tous les hôpitaux publics de l’État.

“Aujourd’hui, je suis venu donner une garantie liée aux services de santé”, a déclaré Kejriwal, qui effectue une visite de deux jours au Pendjab, lors d’une conférence de presse ici.

Il a énoncé « six garanties » liées aux soins de santé, promettant de les mettre en œuvre si le parti Aam Aadmi (AAP) est élu au pouvoir. « Les conditions dans les hôpitaux publics du Pendjab sont si mauvaises que les gens sont obligés de se rendre dans des établissements privés. Et il y a du butin dans les hôpitaux privés. Dans les hôpitaux publics de l’État, les gens sont confrontés à des problèmes de médicaments, de disponibilité de médecins et de meilleurs équipements », a déclaré Kejriwal, entouré du chef de l’unité d’État de l’AAP et du député Bhagwant Mann. « Nous avons changé la forme des hôpitaux publics à Delhi. Je donne six garanties pour la santé des citoyens (si l’AAP est élu au pouvoir au Pendjab) », a-t-il ajouté.

Chaque personne au Pendjab recevra un traitement gratuit et de meilleure qualité dans les hôpitaux publics, qui seront au même niveau que les hôpitaux privés, a déclaré Kejriwal, ajoutant que tous les médicaments, tests et opérations seront gratuits.

“Même si quelqu’un engage des dépenses pour des opérations allant jusqu’à Rs 10-15 lakh, cela aussi sera gratuit dans les hôpitaux publics”, a-t-il déclaré. « Chaque citoyen du Pendjab recevra une carte de santé, qui contiendra toutes les informations relatives à la santé de cette personne en particulier. Il sera de notre responsabilité de donner le meilleur traitement », a déclaré Kejriwal, ajoutant : « Toutes les données seront disponibles en ligne. »

À l’instar des cliniques Mohalla de Delhi, des « cliniques Pind » seront ouvertes au Pendjab. Jusqu’à 16 000 installations de ce type seront mises en place, a-t-il déclaré. Tous les hôpitaux publics du Pendjab seront améliorés avec de meilleurs équipements et de plus grandes installations médicales seront ouvertes, a déclaré Kejriwal. “Les frais de traitement des victimes d’accidents de la route seront pris en charge par notre gouvernement si l’AAP est voté au pouvoir”, a-t-il déclaré.

