Arvind Limited célèbre la Journée internationale des personnes handicapées avec un nouveau film

Arvind Limited a sorti son dernier film intitulé « Fashion for All » pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées en collaboration avec Atypical Advantage. Selon l’entreprise, « Fashion for All » célèbre la communauté de l’esprit humain ; le désir de bien paraître reste commun malgré toutes nos différences. Le film donne vie à ce message à travers des moments réconfortants partagés entre le marié et son meilleur ami.

En harmonie avec la saison des mariages en cours, le film s’ouvre sur deux meilleurs amis partageant un moment de convivialité dans le contexte d’un mariage. Le film offre un aperçu d’une journée de mariage remplie d’excitation à travers la perspective d’un marié aux capacités différentes et de son témoin. Le film est conceptualisé et scénarisé par At Large Communications et produit par Cheese & Crackers, tandis que le partenaire talentueux du film publicitaire est Atypical Advantage.

En tant que leader du marché, nous ne sommes pas uniquement motivés par les résultats et les bénéfices, mais nous sommes inspirés pour créer un impact social et créer des opportunités là où il en existe peu, a déclaré Pranav Dave, CMO et chef d’entreprise – Retail Division, Arvind Limited. « En tant que marque, Arvind s’est développée de manière holistique au fil des ans et, grâce à notre gamme de collaborations sociales, nous avons toujours essayé de faire la différence dans la société. Avec ce film, nous avons l’intention de nous connecter avec nos consommateurs à un niveau émotionnel et de présenter les valeurs inclusives qu’Arvind défend en tant que marque de mode d’aujourd’hui et que la société dans son ensemble doit épouser. Les premiers retours ont été impressionnants, ce qui nous encouragera certainement à entreprendre des initiatives similaires à l’avenir. Nous croyons fermement que la mode donne du pouvoir et nous sommes heureux de célébrer une mode inclusive qui répand la positivité », a ajouté Dave.

« Nous aspirons à créer des opportunités de subsistance nouvelles et diversifiées pour les personnes handicapées et voulons qu’elles soient reconnues pour leurs capacités et leurs efforts et qu’elles ne soient pas minées pour leurs limitations physiques. Comme tout le monde, ils ont aussi le droit de mener une vie de fierté et de dignité. Nous sommes heureux qu’une marque établie comme Arvind ait créé une campagne perspicace pour les personnes handicapées ; notre association avec eux par l’intermédiaire de l’acteur principal l’a déjà aidé à se rapprocher de son rêve de devenir un jour acteur professionnel. Nous sommes fiers de cette collaboration et nous sommes convaincus que nous continuerons à compléter le travail de chacun à l’avenir et à redonner à la société de la meilleure manière possible », a déclaré Vineet Saraiwala, fondateur d’Atypical Advantage.

