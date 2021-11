Arvind Sharma recevra le prix AAAI pour l’ensemble de ses réalisations 2021

Il a apporté une contribution considérable à l’industrie à la fois dans l’art et la science de la publicité, a déclaré Anupriya Acharya, président de l’AAAI.

L’Association des agences de publicité de l’Inde (AAAI) a annoncé lundi que le prix AAAI pour l’ensemble de ses réalisations pour 2021 sera décerné à Arvind Sharma. Il a été associé à l’industrie de la publicité indienne pendant trois décennies. Sharma, un ancien de l’IIM à Ahmedabad, a dirigé la transition de l’agence locale Chaitra vers la branche indienne de Leo Burnett Worldwide. Il est reconnu pour avoir créé une organisation à la fois formidable et flexible.

Au cours de son passage de deux décennies à l’agence, il a joué un rôle clé pour en faire une puissance créative, s’éloignant de l’approche sûre et conservatrice de l’agence. En plus de créer une agence à succès, il a également été responsable de plusieurs talents incroyables qui se sont épanouis sous sa direction, a déclaré AAAI dans un communiqué officiel.

« Monsieur. Arvind Sharma a été un véritable pionnier. En plus de faire de Leo Burnett une agence de premier plan et une force avec laquelle il faut compter, il a également formé certains des meilleurs talents de notre industrie. Mais plus que cela, il a apporté une contribution énorme à notre industrie à la fois dans l’art et la science de la publicité. Il mérite vraiment cet honneur », a déclaré Anupriya Acharya, président de l’AAAI.

Pour Ashish Bhasin, président du comité de sélection du prix AAAI pour l’ensemble de ses réalisations, Arvind est un lauréat méritant de cet honneur prestigieux. « Non seulement il a été un professionnel de la publicité à succès, mais il a également contribué de manière significative à l’industrie à divers titres, notamment en tant que président de l’AAAI et en tant que moteur clé du lancement de Goafest. Je suis heureux de dire que l’ensemble du comité a été unanime pour conférer ce prix à Arvind », a ajouté Bhasin.

Le prix est décerné chaque année à un individu en Inde pour sa contribution exceptionnelle à l’industrie de la publicité, et qui a été un praticien de la publicité pendant vingt-cinq ans, avait occupé un poste de direction. Sharma est le vingt-neuvième récipiendaire du prix.

