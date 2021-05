ARVL Stock: L’énorme partenariat Nouvelles Stimule les actions d’arrivée aujourd’hui

L’actualité d’une collaboration avec Technologies Uber (NYSE:UBER) a des parts de constructeur de véhicules électriques Arrivée (NASDAQ:ARVL) en overdrive ce matin. L’action ARVL est en hausse de plus de 6,6% après avoir glissé hier dans des échanges plus lourds que d’habitude.

Source: Shutterstock

Six semaines après son entrée en bourse dans le cadre d’une fusion inversée avec CIIG Merger Corporation, La société britannique Arrival a annoncé qu’elle développerait un nouveau véhicule qui sera conçu avec l’aide des chauffeurs de l’application.

Le SPAC de mars a évalué la société à 13 milliards de dollars à l’achèvement. La transaction a fait de Arrival, âgée de six ans, la plus grande flottaison technologique britannique de l’histoire.

«La voiture d’arrivée sera conçue pour être un véhicule électrique abordable et spécialement conçu pour le covoiturage, et sera conçue en partenariat avec les conducteurs d’Uber. Les conducteurs Uber seront désormais invités à se joindre au processus de conception et à s’assurer que le véhicule final répond à leurs besoins. »

La voiture d’arrivée devrait entrer en production au troisième trimestre de 2023. Uber s’est engagé à devenir une plate-forme de mobilité entièrement électrique en Amérique du Nord et en Europe d’ici 2030, et à Londres d’ici 2025. Les deux sociétés exploreront également une relation stratégique clé. marchés, y compris le Royaume-Uni et les pays du bloc de l’Union européenne.

ARVL Stock Bucks EV Momentum

Les stocks de véhicules électriques se sont récemment vendus, ce qui, à bien des égards, élimine la mousse du secteur. Cependant, malgré le recul, ces noms restent nettement surévalués par rapport à d’autres domaines du marché.

Le stock d’ARVL a diminué de 38% depuis le début de l’année, contre une augmentation de 11,3% du S&P 500. L’action UBER est en hausse de 7,6% sur l’année.

Une voiture d’arrivée spécialement conçue par le chauffeur d’Uber rejoindra les produits commerciaux précédemment annoncés de la société, un bus et une camionnette. La conception finale de la voiture devrait être publiée d’ici la fin de cette année et la production est prévue pour le second semestre 2023. Le modèle de fabrication décentralisée d’Arrivée est sur le point de lui donner une plus grande flexibilité et un chemin plus rapide vers la production commerciale.

Un accord annoncé précédemment avec United Parcel Service (NYSE:UPS) pour 10 000 fourgonnettes électriques a consolidé la position de l’entreprise de livraison en tant que client clé pour l’arrivée.

A la date de publication, Robert Lakin ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Robert Lakin, contributeur à InvestorPlace, est un écrivain et éditeur financier chevronné, qui a notamment travaillé pour Bloomberg News, McKinsey & Co. et McDonald & Company Investments.