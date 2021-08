Arweave a explosé depuis début août, est-ce encore une bonne opportunité d’achat ? ⋆ Crypto nouveaux médias

Arweave AR/USD est passé de 11,77 $ à 34 $ depuis début août, et le prix actuel se situe autour de 30 $. La tendance actuelle de cette crypto-monnaie reste haussière, mais lors de la négociation d’Arweave, vous devez considérer que le prix pourrait également s’affaiblir dans les prochains jours.

Analyse fondamentale : Arweave est construit et géré par sa communauté

Arweave est un logiciel qui cherche à stocker des fichiers sur un réseau distribué d’ordinateurs permettant à ses utilisateurs de vraiment stocker des données pour toujours. Arweave stocke ses données dans un graphique de blocs, et chaque bloc est lié à deux blocs antérieurs dans Arweave, formant une structure appelée « blockweave ».

Cela diffère de Bitcoin, où les blocs sont liés dans l’ordre, formant une chaîne, ce qui nous permet de conclure qu’Arweave n’est pas exactement une blockchain. Arweave est très similaire à d’autres plateformes de stockage décentralisées comme Filecoin et Sia ; Cependant, ce qui distingue Arweave de ses concurrents, c’est son engagement à stocker en permanence des données grâce à des incitations uniques construites autour de son jeton AR, la devise native de toutes les applications Arweave.

Le nombre de jetons AR en circulation est limité à 66 millions de jetons, et les utilisateurs qui souhaitent stocker des données sur Arweave doivent acheter des jetons AR pour payer le stockage de données distribué. Les paiements sont regroupés et distribués progressivement au fil du temps, ce qui fait que le pool de frais prend de la valeur au fil du temps, très similaire à l’argent liquide sur un compte bancaire accumulant des intérêts.

Arweave est construit et géré par sa communauté, et si vous avez une idée incroyable pour une application Arweave, Arweave vous paiera pour la construire. La communauté Arweave a créé de nombreuses applications pour aider les utilisateurs à construire sur le réseau et de nombreuses bibliothèques pour intégrer le protocole dans un certain nombre de langages de programmation différents, tels que Python, JS et PHP.

Arweave offre également la possibilité à toute personne exécutant le logiciel de choisir le type de données qu’elle souhaite stocker, ce qui est connu sous le nom de processus de modération de contenu. Le jeton AR natif d’Arweave a réalisé un gain impressionnant au cours des derniers jours, et une partie de ce gain peut être attribuée à l’écosystème croissant de jetons non fongibles (NFT) sur la blockchain Solana.

« La technologie d’Arweave sous-tend certains des NFT les plus populaires basés sur Solana, notamment Degen Ape Academy, Sollamas et SolanaDoges. Arweave augmentera la limite de débit de 2,5 fois pour faire de la place à l’afflux d’utilisateurs », a déclaré le fondateur d’Arweave, Sam Williams, le 15 août, lors du lancement de Degen Ape Academy.

Analyse technique : les taureaux restent maîtres de l’action des prix

Le prix d’Arweave a explosé depuis début août et cette pièce continue de se négocier sur un marché haussier. Si le prix dépasse 40 $ dans les prochains jours, ce serait un signal pour trader Arweave (AR), et le premier objectif pourrait être d’environ 45 $.

Source des données : tradingview.com

Il n’y a aucun risque d’inversion de tendance pour le moment, mais si le prix tombe en dessous de 25 $, ce serait un signal ferme de « vente », et le prochain objectif pourrait être d’environ 20 $.

Résumé

Le prix d’Arweave a explosé depuis début août, et si le prix dépasse les 40 $, le prochain objectif pourrait être d’environ 45 $. Arweave est construit et géré par sa communauté, tandis que le nombre de tokens AR en circulation est limité à 66 millions de tokens.

